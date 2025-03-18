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雷虎2月每股純益0.07元 擬辦理現增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公布2月自結合併營收1.35億元，2月淨利0.1億元，每股純益0.07元，加計1月每股純益0.05元，累計前二月每股純益0.12元。

雷虎董事會稍早通過，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，並以不超過普通股4,000萬股；此次私募案規劃應募人以策略性投資人為主；私募資金用途為充實營運資金、償還借款，及因應未來轉投資發展的資金需求。

受惠遙控地面載具新產品及無人機關鍵零組件開始出貨歐美市場，雷虎科技2月合併營收1.35億元，月增55.8%、年增49.4%，創單月同期新高；累計前二月合併營收2.21億元、年增5.6%。

每股純益 營收

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