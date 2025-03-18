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微星桃園新廠 動土

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電競大廠微星（2377）衝刺新事業，昨（18）日舉行桃園龜山新廠動土典禮，新廠預計2027年完工，聚焦在AI伺服器、資料中心設備、充電樁、工業電腦、顯示卡、筆記型電腦及主機板等產品生產與研發，將成為微星未來業務成長的關鍵驅動力，同時強化全球供應鏈布局，提升產品生產靈活性。

微星董事長徐祥指出，桃園新廠動土，不僅代表微星邁向新一階段的全球布局，也象徵微星對AI伺服器、智慧製造與新能源產業的投入。新廠將導入最先進的智慧製造技術，以提高生產效率與穩定性，並專注於新技術與新產品的研發測試。

微星新廠規劃生產AI伺服器、資料中心設備、工業電腦、筆記型電腦、主機板、顯示卡及充電樁等產品，並可依據市場需求與國際政策動態調整，以確保競爭力與靈活性。

因應川普關稅戰，徐祥先前指出，微星正評估在美設製造基地，並計劃與印度當地廠商合作擴大印度生產。在台灣或其他地方生產的成本和運輸成本會提高，微星未來在價格上有會適當的反映，以不影響公司獲利為前提。

在營運展望方面，微星預期，AI伺服器對營收貢獻仍有限，今年占比估3%至5%，希望2026年翻倍成長，已有數個客戶正在洽談，未來將朝每年成長50%至100%的目標邁進。

伺服器 微星

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