義隆2025年業績拚增雙位數

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）去年營運回溫，今年前二月業績也穩健成長，法人估計，在下半年AI PC換機潮帶動下，該公司今年營收應可望優於去年，並有望成長雙位數百分比。

義隆去年全年合併營收為126.95億元，年增5.2％，歸屬母公司業主淨利為27.35億元，年增27.6％，每股純益9.57元。義隆今年前二月合併營收達20.97億元，年增5.4％。

義隆首季通常是淡季，不過今年有部分客戶端因應關稅政策風險而提前拉貨效應助陣，本季營收預估將落在30億至32億元之間，約是季減1.1％至季增5.4％之間，呈現淡季不淡的局面，毛利率則預估約在48％至51％之間。

對於第2季營運展望，法人表示，理論上義隆營運表現會優於首季，但今年整體半導體供應鏈的表現，可能都還要看美國川普政府的關稅政策走向而定。

至於AI PC上市可能帶來的換機潮，法人認為，依照目前供應鏈的估計，應於今年下半年可見到，主要是企業採購的商務機種會先汰換，至於消費性機種的換機時機可能會稍微慢一些。據了解，先前CES 2025發表69款以上AI PC，義隆在其中約有九成相關IC市占，而目前義隆的NB相關產品出貨中，約有四成是供應商務NB應用。

義隆近日提到，Windows 10將於今年第4季停止更新，而市場上於新冠肺炎疫情期間購入的NB已使用五年，這些相關因素皆有利於NB換機潮發生。而Windows 10停止更新後，資安問題將成為推動換機潮的一個關鍵，因此研判會優先帶動商務型號換機。

對於毛利率方面，法人指出，義隆去年全年毛利率為48.87％，年增逾3.8個百分點，今年受益於較有利的產品組合，毛利率表現應當還是不錯。