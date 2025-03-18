精誠攻資安 再下一城

精誠資訊（6214）衝刺資安領域再下一城，昨（18）日宣布與全球資安軟體大廠Palo Alto Networks深化戰略合作，雙方攜手整合先進資安技術，打造AI智能資安戰情中心。

精誠近年來積極擴大海外市場布局，未來AI智能資安戰情中心也將進一步擴大服務版圖至東南亞與日本市場。

精誠表示，隨著Cortex XSIAM AI智能戰情中心正式啟動，集團旗下智慧資安科技進一步強化託管式資安服務（MSSP）領域競爭力，將自主研發的MOC全方位維運服務平台，與Cortex XSIAM AI智能戰情中心整合，打造智能資安防護體系。

精誠與Palo Alto Networks共同打造的AI智能資安戰情中心，採用Palo Alto Networks旗下由AI驅動的自動化資安管理平台Cortex XSIAM，可整合傳統SOC關鍵功能，大幅提升企業防禦能力與營運效率。

精誠資深副總經理詹伊正表示，隨著全球資安事件頻率不斷升高，企業應將資安投資視為重要的營運戰略，特別是規模較大、有跨國營運需求的企業或組織，不僅能協助簡化作業流程，也可節省成本。

精誠總經理鍾志羣先前在法說會上表示，今年主要成長動能來自資安、雲端及AI等應用，市場對數位轉型需求熱度不減，加上AI推波助瀾、ESG需求也加入，都是精誠能掌握的商機，對於今年營運展望審慎樂觀看待。

精誠今年海外布局重點著墨在日本與東南亞市場，前幾年已投資日本系統整合公司，今年也在與大型商社洽談合作，目標要搶食高科技公司商機；東南亞市場也持續推進，很快就會有新斬獲。

精誠長期深耕台灣資安市場，連結生態圈夥伴，旗下資安相關子公司囊括智慧資安科技、達友科技、凱信資訊，除代理經銷全球資安產品與服務，也積極投入自主研發。