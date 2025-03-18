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永續債、ETF 論壇 回響大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主、承及協辦單位與與會貴賓合影留念。包含櫃買中心董事長簡立忠（左五）、總經理陳麗卿（左一）、投信投顧公會理事長劉宗聖（右二）等。櫃買中心／提供
主、承及協辦單位與與會貴賓合影留念。包含櫃買中心董事長簡立忠（左五）、總經理陳麗卿（左一）、投信投顧公會理事長劉宗聖（右二）等。櫃買中心／提供

櫃買中心昨（18）日舉辦「韌性台灣 櫃買永續債暨ETF論壇」，分享台灣ETF市場發展及展望、和企業發行永續發展債券經驗，吸引上櫃公司董事及財務主管、投信業者等熱情參與。

主辦單位櫃買中心董事長簡立忠表示，截至2025年2月底，櫃買中心債券ETF市場規模持續穩居亞洲第一、全球第六，顯示櫃買債券ETF市場發展成熟且具國際競爭力。今年主動式ETF及被動式多資產ETF的推出，將提升ETF商品多元化，助推ETF市場持續蓬勃發展。

在永續債方面，2024年新增發行53檔，發行金額約達新台幣1,492億元，發行檔數及金額雙創歷史新高，並締造連四年發行金額突破千億元里程碑，展現台灣企業在永續轉型上的積極作為，呼籲上櫃公司代表，應善用永續發展債券作為在資本市場籌資工具，加速企業永續轉型並提升國際競爭力。

本次論壇安排二場專題演講及二場座談交流。首場專題演講由投信投顧公會理事長劉宗聖主講，探討「如何以ETF打造台灣成為亞洲資產管理中心」，全面剖析台灣ETF未來趨勢發展機會與挑戰，台灣經濟表現亮眼，企業獲利屢創新高，加上近年來台股表現備受全球市場矚目，強調最好的投資就在台灣。

第二場次專題演講，國泰投信董事長張錫以「美元加掛ETF如何為市場帶來外幣投資新契機」為題，分享隨著美元加掛ETF發行，讓原本就持有外幣的法人及投資大眾可直接以美元進行投資，使投資流程更有效率且可規避匯率風險。

首場座談交流由國泰、群益及凱基等三家投信董事長與中信金證券事業長共同探討「債券ETF配置的抗震投資新趨勢」，針對全球經濟與利率環境發展、新開放的主動式ETF及多資產ETF未來發展趨勢進行剖析。

ETF 債券ETF 櫃買中心

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