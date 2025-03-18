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就市論勢／低基期科技股相對穩健

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（18）日上漲153點，收22,271點，成交量約2,828億元。近期台股受美股波動影響，呈現明顯下跌趨勢，其中AI相關半導體類股跌幅尤為顯著。然而，指數在接近年線位置時出現止跌跡象，進入整理階段。市場關注焦點包括台積電（2330）增加美國廠資本支出及輝達GTC大會，期望為AI產業帶來新動能。

投資建議

在當前不確定性高環境下，建議投資者聚焦趨勢較明確標的。首先，台積電擴大在美資本支出，預計將為廠務工程及設備耗材供應鏈帶來長期穩定訂單。其次，輝達GTC大會預期展示AI晶片技術進展與應用前景，長期而言，AI產業資本投入將持續增長。

此外，消費性電子市場呈復甦跡象，RTX顯卡、電子紙、任天堂供應鏈及網通產業預期將有成長動能。在震盪市況下，資金傾向流入基期較低的科技股，無論是股價回調或產業復甦，這類標的相對穩健。

AI 台積電 資本支出

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