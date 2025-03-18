自動化產業 高盛看淡

高盛證券最新出具的「自動化產業」報告中，指出電子業（不含半導體）資本支出放緩，加上工具機行業庫存壓力等，自動化產業後市將迎來挑戰。台廠中，亞德客-KY（1590）相較具競爭優勢，上銀需應對中國大陸市場不確定性，分別維持「買進」、「賣出」評級，目標價雙雙下調至1,096、135元。

根據高盛研究指出，大陸電子業（不含半導體）在2025年資本支出預計年減4%，與市場普遍預期需求穩健增長相違。目前觀察到三大趨勢，包括亞德客的電子業務收入增長放緩、線性導軌（LG）與滾珠螺桿（BS）出口價格下降、工具機行業庫存水位大幅上升。

整體上，高盛認為，工具機供應商可能抱持過度樂觀預期，短期可能持續增加庫存。然第2季開始，業者將逐漸意識到電子產業需求復甦不如預期，並進入長期庫存消化周期，壓抑2025年下半年氣動元件與線性導軌需求與價格。

台灣自動化產業表現上，2月收入較去年同期成長，其中台灣工具機業回溫，主要受到農曆年假期訂單恢復，及大陸補貼政策推動。

不過，高盛認為，儘管短期庫存預見帶動營收增長，但供應鏈對大陸電子需求預測可能過度樂觀，因此2025年年中供應鏈可能面臨調整，將對下半年工廠自動化（FA）元件及工具機獲利構成壓力，需保持謹慎。

台廠中，高盛維持對亞德客「買進」評等，將目標價由1,130元調整為1,096元，主因預估2025、2026、2027年營收預測，連三年皆下調3%；上銀維持「賣出」評級，將目標價由150元下調至135元，預估2025、2026、2027年營收預測分別下調16%、6%及7%。

高盛分析，雙雙下調亞德客、上銀目標價，主因考量大陸電子產業資本支出需求疲弱，以及工具機行業可能面臨更長庫存消化周期。

此外，亞德客競爭優勢在於成本結構優於同業，並專注資產負債表與現金流擴展，使在產業變動中具備更高抗風險能力。

至於上銀，儘管約30%業務來自歐美，可能受惠需求回升，但約50%業務暴露於大陸市場，將面臨價格競爭加劇與需求疲軟的挑戰，影響整體獲利表現。