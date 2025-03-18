聯發科賣安謀股 入帳3億

晶片大廠聯發科（2454）昨（18）日公告，子公司Gaintech從去年5月29日至昨日為止累計處分安謀（Arm）ADR 7.6萬個單位，處分總金額為921萬美元（約新台幣3.03億元），相關處分利益需待交易完成後另行公布。

根據聯發科公告，安謀每單位存託憑證表彰普通股1股，平均交易價格為每單位121.2美元。

在此之前，Gaintech已於去年2月底處分安謀ADR約21.41萬單位，當時平均交易價格為每單位135.27美元，由於相關處分是出售透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產，計入資產負債表的權益項之下，保留盈餘增加約1,790萬美元。

Gaintech董事會通過可在不超過200,096單位範圍內，繼續按市場價格處分相關持股，實際出售情況將視市場情況、安謀股價等因素而定，同樣待交易完成後，將另行公告相關交易資訊。