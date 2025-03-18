威剛：第1季是全年低點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照

記憶體產業迎春燕確立，全球第二大記憶體模組廠威剛（3260）昨（18）日舉行法說會也釋出樂觀訊息。公司表示，隨著市場需求回溫與記憶體價格回升，第1季營運估是全年低點，整體上半年營運表現有機會優於先前預估，看好隨著AI PC市場需求增長，16GB／32GB高階記憶體需求將快速提升。

針對市場最關注的價格走勢，威剛指出，觀察到DRAM在去年第4季和今年第1季呈現價格疲軟的態勢，現階段來看，DRAM現貨價已經相對平緩，近期更是「止跌攀升」。

在NAND方面，下滑時間比DRAM還早，今年2月止跌反彈。以庫存水位來說，現階段DRAM庫存水位約16周，NAND則為12周，存貨金額從2024年的第1季一路下降到第4季的142億元。

公司說明，當前的庫存水位代表威剛正向看待記憶體產業的前景，在價格下行階段時，DRAM庫存一度降到4周、NAND是六周。

綜觀終端應用，公司說明，受到美國關稅和大國之間政治角力，各種因素牽動，終端客戶需求非常強勁，3月接單狀況有望優於2月，第2季有很高的可能性比第1季還要好，反映出客戶的需求量和價格都呈現正面。

公司強調，目前的市況比去年年底看到的還要好，實際發展狀況尚沒辦法看到很遠，但可以確定今年首季會是公司的營運谷底，之後一路向上。

威剛積極布局AI PC、電競及伺服器領域，目前DDR5已占DRAM出貨比重近40%，今年可望超過50%，隨AI PC市場需求成長，DRAM用量增加，16GB及32GB高階記憶體需求快速提升，連帶拉抬出貨比重。

在與日本大型綜合商社伊藤忠商事合作部分，威剛指出，伊藤忠商事與其子公司都負責威剛在日本的產品銷售，過去日本市場占營收比重僅個位數，盼能透過通路力量帶動日本業務。

DRAM 記憶體模組

延伸閱讀

MLB東京開幕戰適逢櫻花季 為日本旅遊業錦上添花

明明省時又便利…洗碗機成「尷尬家電」難普及 日本家庭2特點是關鍵

美國對等關稅上路在即 日媒：恐衝擊日本數位法規

MLB／道奇教頭稱日本球員「黃金世代」大谷翔平發表看法

相關新聞

台達電、華碩 認購夯

台股周線連三黑，科技盛事被視為多頭反攻契機，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股廠商受到關注，而台積電除息後的走勢也影響大盤氣勢；隨國家隊進場做多，科技話題持續鋪陳產業遠景，相關概念股的認購權證可伺機布局。

世芯、祥碩 四檔馬力強

世芯-KY（3661）、祥碩（5269）在2026年業績展望有很大增長空間，也是近期「科技盛筵概念股」，法人相當關注其營...

長榮航 二檔活跳跳

長榮航（2618）受惠於油價下跌及營業費用控管，2024年第4季獲利年增達44.7%，單季每股純益（EPS）衝出1.39...

世紀鋼 挑價內外5%

世紀鋼（9958）積極參與台灣各風場專案，同時耕耘傳統鋼構工程，精進固定式水下基礎製程，並發展浮動式水下基礎，大力拓展海...

台積擁題材 押逾120天

台股受到外資賣壓未歇影響，近日在年線附近震盪換手，台積電（2330）挾估值處於相對低檔，及輝達GTC大會等「科技盛筵」登...

聯發科 瞄準長天期

聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，第1季營運可望淡季不淡，加上網通升級、邊緣AI裝置滲透率提升，都添增其成長動能，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。