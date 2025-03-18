威剛：第1季是全年低點

記憶體產業迎春燕確立，全球第二大記憶體模組廠威剛（3260）昨（18）日舉行法說會也釋出樂觀訊息。公司表示，隨著市場需求回溫與記憶體價格回升，第1季營運估是全年低點，整體上半年營運表現有機會優於先前預估，看好隨著AI PC市場需求增長，16GB／32GB高階記憶體需求將快速提升。

針對市場最關注的價格走勢，威剛指出，觀察到DRAM在去年第4季和今年第1季呈現價格疲軟的態勢，現階段來看，DRAM現貨價已經相對平緩，近期更是「止跌攀升」。

在NAND方面，下滑時間比DRAM還早，今年2月止跌反彈。以庫存水位來說，現階段DRAM庫存水位約16周，NAND則為12周，存貨金額從2024年的第1季一路下降到第4季的142億元。

公司說明，當前的庫存水位代表威剛正向看待記憶體產業的前景，在價格下行階段時，DRAM庫存一度降到4周、NAND是六周。

綜觀終端應用，公司說明，受到美國關稅和大國之間政治角力，各種因素牽動，終端客戶需求非常強勁，3月接單狀況有望優於2月，第2季有很高的可能性比第1季還要好，反映出客戶的需求量和價格都呈現正面。

公司強調，目前的市況比去年年底看到的還要好，實際發展狀況尚沒辦法看到很遠，但可以確定今年首季會是公司的營運谷底，之後一路向上。

威剛積極布局AI PC、電競及伺服器領域，目前DDR5已占DRAM出貨比重近40%，今年可望超過50%，隨AI PC市場需求成長，DRAM用量增加，16GB及32GB高階記憶體需求快速提升，連帶拉抬出貨比重。

在與日本大型綜合商社伊藤忠商事合作部分，威剛指出，伊藤忠商事與其子公司都負責威剛在日本的產品銷售，過去日本市場占營收比重僅個位數，盼能透過通路力量帶動日本業務。