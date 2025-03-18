樺漢孵金雞 推動智慧安防

工業電腦大廠樺漢（6414）積極孵化「小金雞」，旗下企業繼今年初登錄興櫃的樺緯物聯後，樺康智雲、樺緯物聯今年營收可望繳出倍數成長成績單；其中，鎖定智慧建築雲平台的樺康智雲，今年營收有望挑戰5億元大關，預計2026年第4季上市。

樺漢董事長朱復銓持續打造高毛利、高成長子公司，旗下樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯與鈞翰智能揮軍「2025智慧城市展」，以「ESG數位淨零轉型」為核心，展示智慧淨零建築、AI與物聯網節能應用、創儲能方案及智慧安防創新技術。

樺康智雲將以獨創的「建築雙生AI技術」，展現淨零建築的成果，呈現全新升級的智慧建築解決方案，涵蓋建築雙生AI節能技術、智慧社宅整合管理、智慧樓管平台及精準能源管理，全方位助力企業與社區邁向智慧永續。

樺康智雲去年營收近1.8億元、每股純益近8元，且專案能見度高，在手訂單超過5億元，已陸續拿下金融、餐飲、零售等龍頭指標客戶，預計今年營收有望挑戰5億元大關，較去年翻倍成長。內部規劃2026年第4季轉上市。

朱復銓表示，樺漢集團提供資源平台，將各個子公司業務整合在一起，樺漢自身每年成長動能明確，而樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯、沅聖等子公司都是集團未來成長動能。