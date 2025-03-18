樺漢孵金雞 推動智慧安防

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）積極孵化「小金雞」，旗下企業繼今年初登錄興櫃的樺緯物聯後，樺康智雲、樺緯物聯今年營收可望繳出倍數成長成績單；其中，鎖定智慧建築雲平台的樺康智雲，今年營收有望挑戰5億元大關，預計2026年第4季上市。

樺漢董事長朱復銓持續打造高毛利、高成長子公司，旗下樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯與鈞翰智能揮軍「2025智慧城市展」，以「ESG數位淨零轉型」為核心，展示智慧淨零建築、AI與物聯網節能應用、創儲能方案及智慧安防創新技術。

樺康智雲將以獨創的「建築雙生AI技術」，展現淨零建築的成果，呈現全新升級的智慧建築解決方案，涵蓋建築雙生AI節能技術、智慧社宅整合管理、智慧樓管平台及精準能源管理，全方位助力企業與社區邁向智慧永續。

樺康智雲去年營收近1.8億元、每股純益近8元，且專案能見度高，在手訂單超過5億元，已陸續拿下金融、餐飲、零售等龍頭指標客戶，預計今年營收有望挑戰5億元大關，較去年翻倍成長。內部規劃2026年第4季轉上市。

朱復銓表示，樺漢集團提供資源平台，將各個子公司業務整合在一起，樺漢自身每年成長動能明確，而樺康智雲、樺旭能源、樺緯物聯、沅聖等子公司都是集團未來成長動能。

樺漢 營收

延伸閱讀

電價漲不停！宜蘭推節電從社區做起 32社區1年省下6萬7千度電

國揚、藏美投資110億元 亞灣蓋社宅

城中城災民亟盼社宅卻停工 都發局：可優先申請其他社宅

號稱全台2個「第一」七賢安居社宅停工 統包金曝4月重招標

相關新聞

台達電、華碩 認購夯

台股周線連三黑，科技盛事被視為多頭反攻契機，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股廠商受到關注，而台積電除息後的走勢也影響大盤氣勢；隨國家隊進場做多，科技話題持續鋪陳產業遠景，相關概念股的認購權證可伺機布局。

世芯、祥碩 四檔馬力強

世芯-KY（3661）、祥碩（5269）在2026年業績展望有很大增長空間，也是近期「科技盛筵概念股」，法人相當關注其營...

長榮航 二檔活跳跳

長榮航（2618）受惠於油價下跌及營業費用控管，2024年第4季獲利年增達44.7%，單季每股純益（EPS）衝出1.39...

世紀鋼 挑價內外5%

世紀鋼（9958）積極參與台灣各風場專案，同時耕耘傳統鋼構工程，精進固定式水下基礎製程，並發展浮動式水下基礎，大力拓展海...

台積擁題材 押逾120天

台股受到外資賣壓未歇影響，近日在年線附近震盪換手，台積電（2330）挾估值處於相對低檔，及輝達GTC大會等「科技盛筵」登...

聯發科 瞄準長天期

聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，第1季營運可望淡季不淡，加上網通升級、邊緣AI裝置滲透率提升，都添增其成長動能，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。