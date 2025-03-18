台灣大強打科技輸出

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）推動AI落地，消費市場及企業市場雙軌齊下，在企業端，強打AI技術三核心，賦能企業即刻升級，消費市場則要讓民眾用最短時間駕馭AI，除獨家引進AI獨角獸Perplexity來台，更將強打智慧眼鏡等多元AI終端產品，並採取「科技輸出」策略，攜手策略夥伴精誠、USPACE、WeMo布局海外市場。

台灣大昨（18）日參加「2025智慧城市展」，以「智慧新紀元 永續綠能新未來」為主題，透過5G、AI及能源管理等技術，鎖定「智慧交通」、「智慧居家」及「永續綠能／智慧AI應用」三大領域，共12大創新應用。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，5G驅動車聯網的發展，強化影音娛樂和行車安全，更推動智慧城市基礎設施進化，創造龐大硬體商機與數據應用服務，促使車聯網市場快速成長。

台灣大攜手納智捷，建構「次世代電動車娛樂體驗」，以新世代純電休旅n7為載體，深度整合聯網、內容與充電搭載台灣首家提供車用的OTT影音平台MyVideo，並搭載台灣大旗下MyVideo，將成台灣首家提供車用資訊娛樂系統OTT影音平台。

AI 台灣大 智慧城市

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