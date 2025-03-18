東元綠電邁步 申請交易執照

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元（1504）總經理范炘昨（18）日表示，目前已於國內參與超過100件企業深度節能應用案件，並正在申請綠電交易執照，預期4月將順利通過。

范炘率領東元團隊，參加「2025智慧城市展」並受訪，釋出以上訊息。東元表示，此參展主題為能源服務與智慧城市用電解決方案，並針對高排放企業、醫院、學校、旅館及大型購物中心等不同場域，提供包括AI溫室氣體盤查、智慧節能系統、智慧空調、虛擬電廠及智慧能源管理等節能服務計畫。

東元在湖口廠建立集團首座虛擬電廠示範中心，整合太陽能發電、儲能系統和氫能燃料電池的能源管理系統，並導入綠電交易功能，實現能源創新和交易的整合應用。今年預計太陽能建置量將比2024年增加50%。針對工廠和商辦等場域，東元提供智慧控制和感測數據分析服務，實現40%以上的節能減碳效果。

范炘表示，東元的智慧節能方案實績已逾百件，應用於PCB製造商、伺服器機殼廠、電子零件供應商和大型醫療集團。特別是為伺服器廠商量身制定的深度節能規劃，還協助布局儲能系統及綠電應用。

此外，東元旗下東訊展示的AI高科技溫室氣體盤查方案，至今已協助105個經濟部轄下單位及2萬5,000家中小企業完成碳盤查並取得認證。東元並展示結合AI技術的冰水機設計，預計在工廠、數據機房及醫院等場域節能率可提升10%至12%。

太陽能發電 東元

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