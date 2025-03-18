中華電信（2412）總經理林榮賜昨（18）日表示，看好未來AI需求需求，除升級既有IDC成為AIDC，提供算力服務（GPU As a Service），更透過全光網路，串連分散各地IDC，整合既有網路基礎，發展全光網路，加上雲端、資安及各種AI應用，搶攻AI算力及應用商機。

中華電昨日參加智慧城市展，林榮賜受訪表示，中華電信集團（包含是方）全台IDC市占率超過七成，並以此為基礎持續拓展AI商機，加上海地星空網路基礎，持續發展全光網路，符合AI對於快速傳輸及低延遲的網路特性需求，在未來AI的算力、網路及智慧應用需求，掌握相當優勢。

目前中華電信已經陸續升級旗下IDC成為AI DC資料中心，在北部及台南共兩個已經上線，陸續建設升級有四個，未來持續規劃中。

林榮賜說，以全光網路，建構全台首創的分散式創新的AI DC創新模式，打造資料異地快速搬遷技術驗證，更將全光網路串聯高雄及台南的AI DC試營運。

林榮賜分析，AIDC耗電量非常大，除在建置時透過浸泡式冷卻系統，降能耗，更透過全光網路實現分散式AIDC，善用各地電力，除提供算力，網路等一條龍服務，更幫助夥伴開發應用。