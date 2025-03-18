中華電進軍算力應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）總經理林榮賜昨（18）日表示，看好未來AI需求需求，除升級既有IDC成為AIDC，提供算力服務（GPU As a Service），更透過全光網路，串連分散各地IDC，整合既有網路基礎，發展全光網路，加上雲端、資安及各種AI應用，搶攻AI算力及應用商機。

中華電昨日參加智慧城市展，林榮賜受訪表示，中華電信集團（包含是方）全台IDC市占率超過七成，並以此為基礎持續拓展AI商機，加上海地星空網路基礎，持續發展全光網路，符合AI對於快速傳輸及低延遲的網路特性需求，在未來AI的算力、網路及智慧應用需求，掌握相當優勢。

目前中華電信已經陸續升級旗下IDC成為AI DC資料中心，在北部及台南共兩個已經上線，陸續建設升級有四個，未來持續規劃中。

林榮賜說，以全光網路，建構全台首創的分散式創新的AI DC創新模式，打造資料異地快速搬遷技術驗證，更將全光網路串聯高雄及台南的AI DC試營運。

林榮賜分析，AIDC耗電量非常大，除在建置時透過浸泡式冷卻系統，降能耗，更透過全光網路實現分散式AIDC，善用各地電力，除提供算力，網路等一條龍服務，更幫助夥伴開發應用。

AI IDC 中華電信

延伸閱讀

NBA／約柯奇潛能極限未完全釋放？同胞射手：他還能再升級

中華電信首屆TECH DAY 6大前瞻應用展示研發實力

中華電攜手12新創 邁向國際

郵政系統昨大當機 竟是肇因中華電信尖峰時段切換網路設備

相關新聞

台達電、華碩 認購夯

台股周線連三黑，科技盛事被視為多頭反攻契機，本周美銀證券論壇及輝達GTC大會邀請的台股廠商受到關注，而台積電除息後的走勢也影響大盤氣勢；隨國家隊進場做多，科技話題持續鋪陳產業遠景，相關概念股的認購權證可伺機布局。

世芯、祥碩 四檔馬力強

世芯-KY（3661）、祥碩（5269）在2026年業績展望有很大增長空間，也是近期「科技盛筵概念股」，法人相當關注其營...

長榮航 二檔活跳跳

長榮航（2618）受惠於油價下跌及營業費用控管，2024年第4季獲利年增達44.7%，單季每股純益（EPS）衝出1.39...

世紀鋼 挑價內外5%

世紀鋼（9958）積極參與台灣各風場專案，同時耕耘傳統鋼構工程，精進固定式水下基礎製程，並發展浮動式水下基礎，大力拓展海...

台積擁題材 押逾120天

台股受到外資賣壓未歇影響，近日在年線附近震盪換手，台積電（2330）挾估值處於相對低檔，及輝達GTC大會等「科技盛筵」登...

聯發科 瞄準長天期

聯發科（2454）受惠中國大陸補貼政策，第1季營運可望淡季不淡，加上網通升級、邊緣AI裝置滲透率提升，都添增其成長動能，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。