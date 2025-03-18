英業達揪高通 瞄準邊緣運算

英業達（2356）集團搶進當紅的邊緣AI商機火力全開，攜手高通打造業界最強創新智慧邊緣運算盒（AIM-Edge QC01）搶市，並結合輝達開發出邊緣AI裝置。

法人看好，DeepSeek催生平價大模型應用，使得邊緣AI市場大爆發，英業達集團與高通、輝達等半導體大咖攜手搶進邊緣AI市場，為後市增添強勁動能。

英業達集團由旗下英研智能（AIMobile）肩負集團在AI邊緣運算布局重任，與高通合作，打造出最強的創新智慧邊緣運算盒（AIM-Edge QC01），相關產品昨（18）日在「2025智慧城市展」亮相，並於夥伴凌群電腦的AI Infra展區中展示，強調相關新品能協助客戶實現邊緣AI普及化。

英研智能近年持續投入AI應用及智慧化等市場，此次在智慧城市展秀出智慧邊緣運算盒，以及搭載合作夥伴輝達的CPU，打造出邊緣AI裝置，共有NCON、PSOX、NCOX等型號，藉由入門級運算能力與更多裝置相容，可擴大應用範圍。

英業達透露，智慧邊緣運算盒搭載具備AI加速器架構的高通「QCS6490」處理器，CPU時脈可達2.7 Ghz，憑藉著這套處理器，新品可提供強大的連線和效能。