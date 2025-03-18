雙 A 攻智慧城市領域

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁。 聯合報系資料照
宏碁。 聯合報系資料照

宏碁（2353）、華碩強攻智慧城市商機。宏碁集團旗下宏碁智通昨（18）日宣布，與泰國企業簽訂充電樁產品合作備忘錄，攜手拓展國際市場，另一子公司安圖斯也展示最新AI智慧校園解決方案。華碩則與亞旭等子公司攜手展示最新智慧物聯網、智慧視覺辨識與儲能技術，並結合強大AI算力、5G專網及智慧支付解決方案。

「2025智慧城市展」昨日於南港展覽館二館開幕，宏碁智通不僅將在展會期間與泰國企業簽訂充電樁產品合作備忘錄，攜手拓展國際市場，將持續擴展多元支付服務應用，進軍全台寶可夢遊戲機、夾娃娃機等娛樂機台市場，展現完整多元支付整合技術。

宏碁智通總經理游明豐表示，與泰國企業簽屬合作備忘錄，除能加速旗下充電樁產品布局，為營運挹注動能，更將助力東南亞市場數位轉型。

安圖斯展示最新AI智慧校園解決方案，包含 「AI 智慧教室」 與 「智慧監控影像辨識方案（Altos SmartCCTV Solution）」，透過創新AI技術與先進硬體整合，藉以提升教學環境與校園安全管理。

華碩今年智慧城市展以「智慧連結，創新城市未來」為題，與亞旭、台智雲、華碩智行等子公司攜手，於現場聯合展示旗下最新智慧物聯網、智慧視覺辨識與儲能技術，並結合強大AI算力、5G專網及智慧支付解決方案。

AI 宏碁 華碩

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