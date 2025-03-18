大同搶美 AI 電力商機

亞馬遜、微軟等雲端服務供應商（CSP）巨頭持續擴大AI投資，引爆龐大用電需求，大同（2371）看好北美市場用電量激增，總經理沈柏延昨（18）日透露，將前往美國設立規模達100MW（百萬瓦）的電廠，伴隨重電等事業齊步喊衝，今年海外業務將大增二成以上。

川普政府力推「美國製造」，大同集團積極響應，先前已透露正規劃啟動在美變壓器生產，有望成為國內首家在美國擁有變壓器製造廠的企業。

沈柏延昨天出席「2025智慧城市展」進一步透露擴大美國事業布局計畫。法人看好，未來大同在美國電力事業火力全開，電力事業又是集團最賺錢的事業，後市看俏。

沈柏延指出，AI對算力與電力需求日益迫切，大同在川普的「美國製造」政策及美中緊張局勢中，看到了許多商機。

他強調，大同作為電力設備供應商因應龐大電力需求，將會自行開發太陽能和儲能等綠電項目，而其他方面可能會採取在地合作模式。

沈柏延透露，大同計畫全程參與新建奧勒岡州電廠的建設，考慮到美國的電力需求，將和夥伴商討擴建計劃，裝置容量從20MW逐步增加到50MW，未來將擴至100MW。

針對公司的營運策略，沈柏延說，大同有六大事業體，包括電力、新能源、資通訊（ICT）、資產、家電和電子代工，而電力事業一直是公司最賺錢的部門，占總營收的15%。

此外，沈柏延補充，從事智慧能源的子公司大同智能已增資60億元，計劃在創新板掛牌。去年電力事業群表現最為強勁，今年預計營收將從2024年的150億元增至157億元，電表、馬達和變壓器的表現尤其突出，並看好電纜在未來十年的成長潛力。

大同在日本布局同步報捷，沈柏延透露，已接到來自日本十家電力公司電表訂單，這是日本首次全面向外國採購電表。