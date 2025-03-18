虎山上市首日漲44%

美國最大產險公司State Farm擴大採用AM（售後維修）件，汽車零組件啟動IPO熱潮，全球最大汽車門把AM供應商虎山（7736）昨（18）日以83.8元上市掛牌。虎山科技董事長陳映志指出，今年業績成長出現想像空間，力拚2025年營收、獲利再衝歷史新高，未來推動123目標「CAPA唯一、AM2.0、解決零件三高問題」的中長期目標。

虎山科技昨日收盤價上漲37.2元，漲幅達44%，蜜月行情看好。

虎山科技是全球最大AM車門把手及CAPA唯一車用鏡頭與雷達製造商，隨著全球各國政府對汽車安全性的要求日趨嚴格，先進駕駛輔助系統（ADAS）技術的普及成為產業發展趨勢。

歐盟及美國已相繼訂立相關法規，要求新車必須配備特定數量的ADAS功能，不僅推動車用鏡頭及雷達後市場（Aftermarket, AM）需求穩定增長，也使全球車用電子產業迎來新的發展契機。

美國保險公司State Farm大量採用汽車AM件作為保戶換修之用，由於State Farm商機龐大，而且價格相當理想，帶動台灣AM業者因而受惠。包括東陽、堤維西、帝寶等AM業務都大幅成長，虎山同樣是State Farm的受益者，再加上虎山持續開發ADASA相關產品，更被認為前景可期。

虎山指出，AM市場的成長受全球汽車保有量（Vehicles in Operation, VIO）與車齡延長的影響而持續擴張。根據國際汽車製造商組織（OICA）數據，截至2023年底，全球汽車保有量已突破16億輛，其中六至14年車齡車輛占比最高。隨著VIO持續增加，市場對於維修與更換零組件的需求亦相應提升，進一步推動AM市場的成長動能。相較於原廠零件市場（Original Equipment, OE），AM市場主要受車輛零件耗損、事故維修、氣候影響等因素驅動，因此舊車比例較高的市場將成為AM市場的主要推動力量。