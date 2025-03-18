中鋼開漲盤 鋼市正向

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照

中鋼（2002）昨(18)日開出2025年4月及第2季盤價，熱軋、冷軋與棒線等主力鋼材每公噸上漲500元至600元、約當15美元至20美元，是近期調漲鋼材種類最多的一次，上漲面積擴大，下游鋼廠喜迎春暖，相關品項內外銷報價將同步提升。

昨天中鋼4月新盤價，供應裁剪製管為主的熱軋一般料每公噸漲500元，再軋延的熱軋漲600元，關連鋼廠新光鋼、美亞、高興昌、燁輝、盛餘、裕鐵對外接單跟進漲價，有助第2季營收獲利。

季盤部分，造船與鋼結構的原料鋼板沒有漲價全部平盤，台船、中鋼構等成本維持與上季相當，營運壓力相對減輕。

值得注意的是，第2季棒線每公噸漲600元，而且涵蓋範圍不論低碳、中高碳、冷打材與合金，螺絲與線材重點廠春雨、聚亨、朝友有望順勢拉漲內外銷報價，能否順勢有效擺脫螺絲產業困境，在第2季迎來新局，仍值得觀察。

中鋼指出，當前全球總體經濟維持成長態勢。國際貨幣基金IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，美國經濟穩健，俄烏和談契機浮現有助地緣政治風險降溫，歐洲央行今年迄今已降息2碼，有助支撐需求復甦。

中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，強化就業與民生消費刺激政策，有利提振經濟動能。國內行政院主計總處預估今年經濟成長率可達3.14%，同樣維持正向增長態勢。

全球鋼市方面，美國對所有國家鋼鋁產品一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來大漲近三成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1,000美元漲勢明確，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

中鋼構 美國經濟

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