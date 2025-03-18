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Gogolook最快4月底改列一般板 看好今年迎向連續獲利元年

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Gogolook今天舉辦改列上市前業績發表會，圖左四起為元大證券總經理郭明正、Gogolook董事長鄭勝丰、證交所總經理李愛玲，以及Gogolook執行長郭建甫。圖／Gogolook提供
Gogolook今天舉辦改列上市前業績發表會，圖左四起為元大證券總經理郭明正、Gogolook董事長鄭勝丰、證交所總經理李愛玲，以及Gogolook執行長郭建甫。圖／Gogolook提供

Gogolook今（18）日宣布，最快將於4月底轉列一般板，將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI（人工智慧）軟體公司。Gogolook目前業務涵蓋東南亞、東北亞、歐美市場，海外營收占比近五成，期待帶動更多台灣的新創公司，在台灣資本市場的支持下加速成長，進軍國際。

2024年Gogolook全年合併營收為8.67億，年增 12%，創歷史新高，毛利率在9成上下與純軟體產業的高水準毛利率一致。展望2025 年，看好今年重回高速成長軌道，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務版圖擴大成長。由於軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加幅度遠小於營收成長，因此在Gogolook營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），以及利用 AI 持續提升營運效率下，獲利表現可望顯著改善，2025年將迎向連續獲利的元年。

Gogolook即將邁向改列一般板上市的重要里程碑，Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，將持續投資研發，打造市場正迫切需要的AI防詐技術與落地應用，讓詐騙無所遁形。「我們將深耕現有市場，並積極拓展東南亞、歐美的新市場，實現全球布局，也將不斷創新商業模式、開拓消費者防詐、企業端防詐、金融科技以外的全新場景，為股東創造更大價值。

根據美國資安廠商Gen Digital調查，詐騙占網路威脅（cyber threat）的比例，已從2020年的30%，飆升至2024年的90%，顯示詐騙正在翻轉傳統資安產業版圖。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫指出，隨著數位轉型與AI快速發展，詐騙型態也從傳統模式，演變成更具威脅性的現代化詐騙。Gogolook憑藉領先的技術能力，已取得產業先機，迎來龐大的商業機會。Gogolook所發展出的AI，以科技大廠的大型語言模型作為核心，並結合公司獨有的多元防詐資料庫與跨場景的落地應用服務，不斷提升AI判斷能力，實現更高效、更準確的防詐效果，使數位信任真正成為 AI 時代的重要基礎建設。

Gogolook開發的個人數位防詐App Whoscall，主要服務範圍涵蓋日本、韓國、泰國、馬來西亞、香港、菲律賓與巴西等市場，全球下載量已突破1億次。

Gogolook也加速海外新市場拓展，Whoscall 的 MAU（月活躍用戶）現以泰國增速表現最亮眼，已正式超過台灣，成為Whoscall用戶最多的市場。在大規模整合AI後，Whoscall 也分別針對數位廣告與訂閱制服務兩大營收來源制定成長策略，有望逐步加大獲利能力。

AI Gogolook 營收

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