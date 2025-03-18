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聯發科子公司 再賣安謀ADR持股

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於18日公告，其子公司Gaintech從去年5月底迄今已出售對安謀（Arm）的ADR持股7.6萬個單位，處分總金額為921萬美元（折合約新台幣3.03億元），相關處分利益需待交易完成後另行公布。

根據聯發科公告，Gaintech從去年5月29日至今年3月18日為止，處分安謀的ADR已達7.6萬個單位，每單位存託憑證表彰普通股1股，平均交易價格為每單位121.2美元，交易總金額約921萬美元。

在此之前，Gaintech也已於去年2月底處分安謀ADR約21.41萬單位，當時平均交易價格為每單位135.27美元，處分結果計入資產負債表的權益項下，保留盈餘增加約1,790萬美元。

Gaintech董事會另通過可在不超過200,096單位範圍內，繼續按市場價格處分安謀ADR持股。

Gaintech處分安謀ADR，主要是基於公司資金規畫。該公司提到，由於出售安謀ADR的處分利益將列入財報中的其他綜合損益，對稅後淨利及每股盈餘無影響，實際處分結果待交易完成後另行公告。

當初Gaintech是於2023年9月取得安謀ADR持股約49萬個單位，交易價格約每股51美元，總交易金額約2,500萬美元。

ADR 聯發科

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