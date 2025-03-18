義隆營收／去年126億元、年增5.2％ 今年業績看增雙位數百分比

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）去年營運回溫，今年前兩月業績也穩健成長，法人估計，在下半年AI PC換機潮帶動下，該公司今年營收應可持續優於去年，並有望成長雙位數百分比。

義隆去年合併營收為126.95億元，年增5.2％，歸屬母公司業主淨利為27.35億元，年增27.6％，每股純益為9.57元。該公司今年前兩月合併營收則為20.97億元，年增5.4％。

義隆首季通常是淡季，不過今年有客戶端因應關稅政策風險而提前拉貨效應助陣，本季營收預估將落在30億至32億元之間，約是季減1.1％至季增5.4％之間，呈現淡季不淡局面，毛利率則預估約為48％至51％之間。

對於第2季展望，法人表示，整體市場可能都還要看川普政府的關稅政策走向而定。

至於AI PC換機潮，法人認為，依照目前供應鏈的估計，應於下半年可見到，主要是企業採購的商務機種先換，至於消費性機種的換機時機則可能會稍微慢些。據了解，目前義隆的出貨中，約有四成是供應商務NB。

對於毛利率方面，法人指出，義隆去年毛利率為48.87％，年增逾3.8個百分點，今年受益於較有利的產品組合，毛利率表現應當還是有不錯表現。