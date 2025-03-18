Gogolook 最快4月底轉列一般板 董座加碼揭東南亞好消息

信任科技服務商GOGOLOOK-創（6902）於去年11月獲證交所董事會准改列一般板上市，並於18日舉行改列上市前業績發表會，董事長鄭勝丰強調，整個市場已從去年開始回溫，而我們目前在東南亞地區以泰國為核心，逐步將營運觸角延伸擴展開來，近期更已新打入了一個人口破億的國家，預期將帶動公司今年維持很高速的成長，而團隊有望於今年4月底轉列一般板，正式完成轉板。日後改列一般板有望能擴大投資人參與，進而提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

根據公開資訊顯示，Gogolook去年營收達8.67億元，較去年成長12%，創下歷史新高。持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。從營收來源來看，企業端防詐服務，在企業需求成長與海外擴張下，加上收購ScamAdviser於去年七月開始併表，營收成長動能最強，年增249%，占營收比重已達13%。以袋鼠金融為主的金融科技服務，在流量持續增加與持續推出創新服務下，去年營收較前一年度營收成長超過六成，占營收比重21%。

消費者防詐方面，數位廣告營收持續受消費景氣循環影響，年減24%，占營收比重36%。然訂閱收入持續隨海外市場擴張成長，年增21%，占營收比重30%。在企業端方面，海內外多項合作案持續順利推進，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期成長增速較高。Gogolook以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務與加速跨入歐美市場。台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策，除已正式接獲政府大型訂單外，金融業為首的企業更加積極防詐，採取實際行動。