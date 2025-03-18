鴻海怎麼沒跟上？GTC登場 外資點名股普漲、華碩尚勇

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」18日揭幕，美系外資點名看好13檔台股，早盤華碩（2357）、貿聯-KY（3665）、廣達（2382）等幾乎漲聲一片，惟鴻海（2317）17日遭外資重砍21,151張、列賣超第三大，股價開高走低，續壓在5日線狹盤，表現相對疲弱。

美系外資於報告中指出，受惠雲端需求驅動，全球伺服器2024年總出貨成長17％，據調查，雲端需求2025年還會再成長5％～10％。台系硬體供應鏈中，目前較看好內含市占提高的零組件供應商，包括貿聯、台達電（2308）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、川湖（2059）、致茂（2360）、嘉澤（3533）；另，ODM／OEM方面，則看好華碩、技嘉（2376）、鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達。

18日盤中，華碩一度放量漲逾5%、衝上656元，一舉飛過季線、10日線，扮演多方領頭羊，帶動技嘉也跟漲近2%、收復5日線。

華碩日前於法說會預期，上半年PC及零組件與伺服器業務出貨將「先蹲後跳」；全年來看，在輝達推出最新RTX50系列顯卡及微軟將終止支援Windows 10作業系統帶來換機潮帶動下，PC業務成長幅度優於市場均值，且電競PC及AI PC市有目標提升至三成；伺服器業務也以持續增長為目標。

此外，IDC指出，企業擬大幅加速AI PC的更新，2024年商用AI PC占整體商用電腦市場比重17.9%，預估2028年商用AI PC將成長到1.38億台，占商用電腦總出貨量的93.9%，市場看好華碩等品牌廠有望受惠。

而貿聯股價自2月上旬開始回檔，短線跌幅達2成以上，隨著GTC大會登場，17日三大法人止步連4賣、回補買超250張，帶動盤中股價續彈約3.5%。

貿聯衝刺AI商機，將參與輝達「GTC 2025」，秀出一系列應用於AI基礎設施的產品和解決方案。展望後市，貿聯樂觀2025年營運，尤其是HPC（高效能運算）及與 SPE（半導體設備）相關應用將有高成長。

老AI鴻海17日遭外資大舉調節，18日股價貼近平盤橫向整理，持續沿5日線下行。

近日美系外資紛紛發布報告點讚鴻海，其中一家美系外資指出，隨著新一代機櫃及AI伺服器進入量產，鴻海的AI伺服器與網路業務將支撐2025年首季營運，給予「買進」評等、目標價236元；另一美系外資同樣維持「優於大盤」平等、目標價232元。

另，據外媒報導，Google預計在台灣時間19日晚間發表新款平價手機Pixel 9a，26日開賣，新機將導入旗下更先進的Gemini AI功能搶市。法人指出，Google中價位新機上市後，有望增添鴻海等供應鏈出貨動能。