快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海怎麼沒跟上？GTC登場 外資點名股普漲、華碩尚勇

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」18日揭幕，美系外資點名看好13檔台股，早盤華碩（2357）、貿聯-KY（3665）、廣達（2382）等幾乎漲聲一片，惟鴻海（2317）17日遭外資重砍21,151張、列賣超第三大，股價開高走低，續壓在5日線狹盤，表現相對疲弱。

美系外資於報告中指出，受惠雲端需求驅動，全球伺服器2024年總出貨成長17％，據調查，雲端需求2025年還會再成長5％～10％。台系硬體供應鏈中，目前較看好內含市占提高的零組件供應商，包括貿聯、台達電（2308）、奇鋐（3017）、金像電（2368）、川湖（2059）、致茂（2360）、嘉澤（3533）；另，ODM／OEM方面，則看好華碩、技嘉（2376）、鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達。

18日盤中，華碩一度放量漲逾5%、衝上656元，一舉飛過季線、10日線，扮演多方領頭羊，帶動技嘉也跟漲近2%、收復5日線。

華碩日前於法說會預期，上半年PC及零組件與伺服器業務出貨將「先蹲後跳」；全年來看，在輝達推出最新RTX50系列顯卡及微軟將終止支援Windows 10作業系統帶來換機潮帶動下，PC業務成長幅度優於市場均值，且電競PC及AI PC市有目標提升至三成；伺服器業務也以持續增長為目標。

此外，IDC指出，企業擬大幅加速AI PC的更新，2024年商用AI PC占整體商用電腦市場比重17.9%，預估2028年商用AI PC將成長到1.38億台，占商用電腦總出貨量的93.9%，市場看好華碩等品牌廠有望受惠。

而貿聯股價自2月上旬開始回檔，短線跌幅達2成以上，隨著GTC大會登場，17日三大法人止步連4賣、回補買超250張，帶動盤中股價續彈約3.5%。

貿聯衝刺AI商機，將參與輝達「GTC 2025」，秀出一系列應用於AI基礎設施的產品和解決方案。展望後市，貿聯樂觀2025年營運，尤其是HPC（高效能運算）及與 SPE（半導體設備）相關應用將有高成長。

老AI鴻海17日遭外資大舉調節，18日股價貼近平盤橫向整理，持續沿5日線下行。

近日美系外資紛紛發布報告點讚鴻海，其中一家美系外資指出，隨著新一代機櫃及AI伺服器進入量產，鴻海的AI伺服器與網路業務將支撐2025年首季營運，給予「買進」評等、目標價236元；另一美系外資同樣維持「優於大盤」平等、目標價232元。

另，據外媒報導，Google預計在台灣時間19日晚間發表新款平價手機Pixel 9a，26日開賣，新機將導入旗下更先進的Gemini AI功能搶市。法人指出，Google中價位新機上市後，有望增添鴻海等供應鏈出貨動能。

AI 外資 鴻海

延伸閱讀

光寶科多項產品入列輝達推薦清單 首度參展GTC秀肌肉

黃仁勳GTC大會演講時間曝 投資人指望帶NVIDIA股價拉一波

美科技股潛利靚

輝達GTC登場 預期新AI伺服器9月出貨放量 大摩點將13檔個股

相關新聞

輝達GTC大會登場 漲勢最強的是BBU？這兩檔強鎖漲停

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日於在加州聖荷西舉行年度GTC大會，預料執行長黃仁勳將親自發表新一代GB...

台積電除息4.5元開盤秒填息 第18度當日填息

台積（2330）18日將首度季配息4.5元除息，開盤立即填息，成為第18度當日填息。

雙A來電 AI PC市占看升

AI PC滲透率持續擴大，在商用市場更快速成長。研調機構IDC指出，企業有大幅加速AI PC的更新計畫，2024年商用A...

攸泰拉貨回溫 2025年全年動能增強

強固電腦廠攸泰科技（6928）受惠海事客戶需求回溫、拉貨動能增加，加上客製化加值服務產品營收增長，帶動今年營運持續回溫，...

振樺電2025年獲利拚創高

工業電腦廠振樺電（8114）線上線下解決方案（O2O Solutions），以及AI晶片模組檢測等業務接單旺，線上線下解...

宏達電 VR 展 2025年業績將翻倍

宏達電（2498）持續轉型，強化非硬體領域布局，預計今年VR展覽相關收入要邁向翻倍，旗下VIVE Arts強勢出擊，昨（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。