輝達GTC大會登場 漲勢最強的是BBU？這兩檔強鎖漲停

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日於在加州聖荷西舉行年度GTC大會，預料執行長黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，電池備援電力模組（BBU）可望成為GB300標配，加百裕（3323）、興能高（6558）盤中漲停鎖死，新盛力（4931）漲幅逾8%，也帶動超級電容概念股金山電（8042）漲停亮燈。

輝達最新GB300 AI晶片能耗大增，業界人士指出，由於雲端服務供應商（CSP）客戶先前測試GB200系統時，注意到電源架電壓不穩定情況，因此導入超級電容器，以穩定電力負載突然增加或減少時的電壓波動，輝達因而將超級電容器整合到能量儲存托盤中，目前BBU和超級電容在GB200機架中是選購配備，但在GB300機架中將成為標配。

DIGITIMES分析師余佩儒預估，2025年全球BBU市場規模將達3.7億美元(假設BBU市場滲透率50），並隨著搭載GB200與GB300 GPU的伺服器逐步出貨，2025年將成為市場大規模導入BBU的關鍵年。

余佩儒指出，目前GB300系統電源架構可能存在兩種BBU配置設計方案，一是在機架式電源(power shelf)整合BBU和超級電容設計，組成AI伺服器機櫃中的儲能托盤(energy storage tray)；二是考量到機櫃空間可能不足，而將採用獨立電源機櫃。

不過，截至目前，輝達GB200 NVL72伺服器機架尚未拍板決定將BBU納入標配，儘管如此，指標廠商AES-KY（6781）及順達（3211）、加百裕、新盛力等皆看好2025年BBU業務成長。加百裕去年12月底於法說會中指出，儲能貨櫃已接單開始出貨，BBU產品陸續通過認證，主要是出鋰電池的電池模組，交給台達電（2308）、光寶科（2301）等電源廠，營收逐步成長，較大的貢獻時間點在今年下半年。

加百裕、興能高今早盤急拉至漲停板，新盛力也出量大漲逾8%，為今日成交量第一名。不過其餘BBU概念股漲勢不若這三檔強勁，AES-KY盤中漲幅逾3%，順達上漲逾1%，台達電僅小漲。