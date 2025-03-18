Switch 2即將來襲！旺宏、偉詮電等概念股先high一波

外電報導，任天堂近期正悄悄將數十萬台Switch 2新機運往美國，為上市前進行暖身，供應鏈透露首波鋪貨量將較前一代機種倍增，分析師並看好銷量表現，台廠概念股聞訊樂翻，偉詮電（2436）high漲逾3%、旺宏（2337）也擁高人氣一度逼近前高，表現搶眼。

外電報導，任天堂近期正悄悄將約40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身。分析師並預估，Switch 2在全球市場開賣後，三個月銷售量上看800萬台，較前代機種同期銷售量倍增，可望為鴻準（2354）、旺宏、偉詮電等供應鏈營運進補。

其中，偉銓電為任天堂新機供應電源IC，目前有風扇馬達驅動IC與USB PD晶片這兩大成長動能，其中USB PD晶片除了遊戲機應用，也有筆電應用業務。偉銓電早盤量價俱揚，盤初一度衝上58.6元、漲幅逾4%，飛過月線。

而旺宏為Switch的唯讀記憶體獨家供應商，另有「量子運算」題材加持，早盤人氣火熱，不到11:00成交量已近4.4萬張、衝上台股10名，股價一度逼近前高23.65元，惟台股盤中反壓增強，旺宏漲幅也隨之縮減至約2%。

展望今年，旺宏董事長吳敏求曾表示，2025下半年日系大客戶拉貨會回升，即便沒有春燕，今年獲利成長也會比2024年還要好。

另，鴻準預料將獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單，成為最大贏家，早盤股價力穩高檔及5日線上，外資近兩日也連續回補計4,587張。

鴻準今年2月營收94.19億元，月增10.8%、年增322.8%，前二月營收179.21億元、年增215.8%，業績表現亮眼。業界認為，鴻準營收能否持續成長的關鍵在於Switch 2開賣後的銷售狀況。

任天堂擬於4月2日舉行任天堂直面會，屆時預計將公布Switch 2的價格、上市日以及首發陣容。