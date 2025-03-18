聯發科和Google開發AI晶片 股價跳空大漲逾3%

美國科技媒體The Information報導，Google準備攜手聯發科（2454）開發下一代張量處理單元（TPU），該晶片明年開始在台積電（2330）生產，消息一出激勵聯發科股價跳空大漲，早盤一度漲至1,500元，盤中漲幅逾3%，收復季線大關。

研調機構Omdia估計，Google去年花在TPU的資金介於60億至90億美元。Google在TPU領域主要與博通合作，消息人士透露，Google將負責下一代TPU大部分設計工作，聯發科主要處理處理器與周邊元件通訊的輸入／輸出模組，與博通協助開發核心TPU晶片的合作模式不同。根據知情人士說法，聯發科也將負責品管，以及向台積電下單。

上周聯發科和台積電一同宣布，成功合作開發業界首款通過台積的N6RF+矽驗證（Silicon-Proven）的電源管理單元（PMU）及整合功率放大器（iPA），成功的利用先進射頻（RF）製程，將電源管理單元與整合功率放大器這兩種無線通訊產品必備的元件整合到單一系統單晶片（SoC），能以更小的面積提供媲美獨立模組的效能。

聯發科也積極衝刺AI新業務，今年元月在美國消費性電子展（CES）宣布與輝達（NVIDIA）「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。輝達與聯發科合作的AI超級電腦「Project DIGITS」，搭載GB10 Grace Blackwell超級晶片。

輝達執行長黃仁勳當時透露，這台AI超級電腦可運行整個輝達的AI架構，預計5月上市，售價3,000美元起。

美系外資出具最新報告指出，預期聯發科今年營收將成長14.9%，毛利率48.6%，每股純益（EPS）成長9.5%至73.28元。聯發科2024至2027年的營收及獲利複合年成長率將分別為15.6%及17.2%。

聯發科今以1,450元開高，一度漲至1,500元，不過遇到月線反壓，漲幅縮小至3%。籌碼方面，投信已11買，外資則由賣轉買，並買超兩天。