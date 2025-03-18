台積電除息4.5元開盤秒填息 第18度當日填息

台積（2330）18日將首度季配息4.5元除息，開盤立即填息，成為第18度當日填息。

由於台積電歷次季配息占現股比重不高多能快速填息，此次除息4.5元換算占上周五收盤價959元比率不高，占現股比重仍僅約0.4%，台積下次除息亦將維持季配息4.5元。

台積電18日除息季配息4.5元，首度除息4.5元，該季配息所屬為2024年第3季，將持續發出總規模逾千億元股息。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美股科技股表現強勢，在除息當天便填息，6月13日是第15次除息當日填息，當時為第2度除息3.5元，去年度9月12日首度除息4元也當日開盤即填息，成為第16次當日填息。去年12月12日第二度除息4元也當日填息，成為第17度當日填息。

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電今年2月召開董事會後發布新聞稿宣布，維持4.5元季配息、人事案、股東會時間等。其中核准配發2024年第4季每股現金股利4.5元，和2024年第3季股息4.5元持平，該季配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。

台積電季配息穩步拉升，2024年首季的季配息4元已較先前一次季配息3.5元再拉升且調幅約14%，第2季續配4元，加上2024年第3季該季季配息拉升至4.5元，等於台積電2024年度全年配息如法人預期從17元起跳。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2025年至2026年推測現金股息分別將為20元至24元起跳，代表後續季配息若要再拉升，可望最快於下一次的董事會後揭曉。