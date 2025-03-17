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貿聯前進輝達大會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665）衝刺AI商機，昨（17）日宣布參與輝達（NVIDIA）今天起舉辦的年度盛會「GTC 2025」，將展示一系列應用於AI基礎設施的產品和解決方案。展望後市，貿聯樂觀2025年營運，尤其是HPC（高效能運算）及與 SPE（半導體設備）相關應用將有高成長。

貿聯表示，集團將於今年GTC大會展示一系列應用於AI基礎設施的產品和解決方案，包括PCIe Gen5／6高速內部互連解決方案、Mini Cool Edge（MCIO）連接線和DA CEM Riser電纜等先進產品線，這些產品不僅能優化空間配置，還能顯著提升AI伺服器的效率。

貿聯亦將展出高功率互連解決方案，包括60A交流輸入連接器、600A直流匯流排連接器、60A電源線纜和 42-48OU機櫃匯流排。

貿聯今年前二月營收105.6億元、年增30.4%，為同期新高。展望今年，貿聯董事長梁華哲先前表示，2025年不同過往，「過往是謹慎樂觀，但今年是樂觀」，主要是HPC高成長帶動，其他應用也看到許多不同的機會。

AI 貿聯

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