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穎崴躍半導體測試座龍頭

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（17）日表示，研究機構數據顯示，該公司已躍居全球半導體測試座（Test Socket）供應龍頭，若包含老化測試座（Burn-in Socket）則排名全球第二。穎崴高階主管並率隊親征輝達今天起舉辦的年度盛會「GTC 2025」，進一步貼近市場與客戶需求。

穎崴引述研調機構Yole Group報告指出，全球半導體測試座市值包含封裝測試（Package Test）、系統級測試（System Level Test）、工程測試（Engineering Test）等，將從2024年的11.93億美元，2029年將成長至15.5億美元，年複合成長率為5.4%；若將老化測試市場納入統計，年複合成長率為5.2%，市值從2024年的16.08億美元，成長至2029年的20.74億美元。

穎崴表示，該公司提前開發完成AI、HPC等相關應用產品組合，AI、HPC營收占比自2023年到2024年維持50%以上，為高純度的AI供應商，未來將AI應用持續擴充至各產品線腳步不停歇。

另外，昨天上午市場流傳穎崴產品遭扣押，對此，穎崴發布聲明提到，該公司及所屬子公司均未涉及任何檢調單位搜索行動，各項營運及生產作業均維持正常運作，且所有產品皆受合法專利權保護。

AI 穎崴

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