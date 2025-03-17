宏達電 VR 展 2025年業績將翻倍

宏達電（2498）持續轉型，強化非硬體領域布局，預計今年VR展覽相關收入要邁向翻倍，旗下VIVE Arts強勢出擊，昨（17）日宣布攜手法國凡爾賽宮，透過HTC VIVE 大場域實景娛樂（LBE）技術，聯手推出最新走動式VR展覽「凡爾賽：太陽王的失落花園」。

宏達電近年加強投資力道，逐漸從全球各地VR展覽票房獲得分潤，並繼續推出新內容與擴點。針對今年三大重點成長領域，宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎日前預期，將以VR展覽成長幅度最大，相關業務去年已大幅提升，今年有機會再翻倍。

VIVE Arts已推出過多款VR展覽作品，包括「聖家堂：永恆高第」、「消失的法老—胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」、「巴黎聖母院沉浸式探索體驗展」等。

宏達電這次與凡爾賽宮的VR展覽內容長度約25分鐘。

宏達電指出，展覽是由VIVE Arts、擅長創作沉浸式敘事內容的法國團隊GEDEON Experiences、Small Creative，以及法國凡爾賽宮聯合製作，線上預訂已開跑，展出期間為3月25日至2026年1月4日於凡爾賽宮正式開放。