振樺電2025年獲利拚創高

工業電腦廠振樺電（8114）線上線下解決方案（O2O Solutions），以及AI晶片模組檢測等業務接單旺，線上線下解決方案搭上電商龍頭持續推廣線上購物線下退貨（BORIS）熱潮，看好今年歐美區逐步放量；AI晶片模組檢測訂單能見度則已達上半年。

振樺電2月營收18.99億元，創單月新高，月增37.1%，年增182.8%；前二月營收32.84億元，年增144.2%，為同期新高。

法人指出，以目前訂單能見度來看，振樺電今年營運高峰為上半年，預估2025全年營收將首度突破150億元，隨毛利率維持高檔水準，獲利也可望同步寫新猷。

振樺電表示，去年推出多款線上線下解決方案（O2O Solutions）新產品之後，各系列場景應用布局已趨完整。除產品持續推陳出新外，年初NRF及EuroCIS推出自行研發的SCO（自助結帳） & SOK（自助點餐）系統，結合AI延伸技術，於現有零售應用中提供高附加價值的防損及物體識別等加值服務，進一步提升產品差異化，從而鞏固競爭優勢。

同屬SDA的自助服務解決方案方面，振樺電指出，全球電商龍頭主攻的線上購物線下退貨（BORIS）持續擴展至全球市場，預計今年在歐美地區逐步放量；同時，美國政府大眾運輸基建專案已開始貢獻營收並於各地逐步收獲成效，將進一步推升營運成長潛力。

產業物聯研製中心方面，振樺電預期，儘管傳統工控市場仍顯疲弱，但數位醫療及網通需求已有緩步回升跡象。AI晶片模組檢測方面，在強勁需求的持續帶動與地緣政治驅動客戶生產基地分散策略，以及舊世代產品升級更新不斷推升測試平台之需求下，相關訂單能見度已達2025上半年。