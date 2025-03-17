雙A來電 AI PC市占看升

AI PC滲透率持續擴大，在商用市場更快速成長。研調機構IDC指出，企業有大幅加速AI PC的更新計畫，2024年商用AI PC占整體商用電腦市場比重17.9%，預估2028年商用AI PC將成長到1.38億台，占商用電腦總出貨量的93.9%，市場看好宏碁（2353）、華碩等品牌廠有望受惠。

超微（AMD）與IDC合作發布全球調查報告，發現企業計畫大幅加速AI PC，大多數IT決策者（82%）認為AI PC將對員工產生積極影響，預計2025年底前投資於AI PC。

IDC報告顯示，2024年商用AI PC出貨達到2,440萬台，占商用電腦市場比重達17.9%。到2028年，商用AI PC將成長到1.38億台，占所有商用電腦出貨量的93.9%。

安全風險（32%）仍然是IT決策者採用雲端AI的主要障礙，但相比2023年的67%已有所下降。IT決策者對AI PC提升生產力的樂觀程度提升至76%，2023年的數據為67%。

宏碁目前在東南亞商用PC處於前段班地位，持續擴張菲律賓、印尼、印度等市場市占率。

華碩共同執行長許先越先前表示，商用PC是華碩近年來逐步加強布局的領域，在歐洲及亞太地區選擇特定國家，建立專屬業務及團隊，目標達到10%以上市占率。