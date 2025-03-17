台揚列全額交割 爆賣壓

衛星通訊廠台揚（2314）每股淨值低於5元，被列入「全額交割股」，昨（17）日跳空落入跌停，收27.1元，跌停委賣張數高掛近1.99萬張。

台揚2024年稅後淨損11.5億元，較2023年稅後淨損6.2元擴大，每股淨損4.55元，是歷年最大虧損。台揚累計今年前二月營收達1.68億元，年減40.6%，是歷史同期最低。

台揚日前公告，因財報顯示淨值於低於股本二分之一，依證交所規定列為變更方法交易方法，自3月18日起變更，也就是列入全額交割股。

台揚也公告，大股東、法人董事建漢因轉讓超過選任當時所持有股份的二分之一，因此當然解任。

為因應市場競爭及公司長期營運規劃，台揚1月舉行股東臨時會通過私募無擔保轉換公司債，應募人鴻準，根據獨立專家意見書，預期未來轉換後，鴻準約取得一成股權，成為台揚前兩大股東。

台揚指出，引進投資人資金，以能協助維繫市場競爭力、拓展營運規模，及對未來公司維運及獲利成長帶來助益。