快訊

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦媒推 momo 循環箱計畫

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布，與三大超商系統合作，全面啟動momo循環箱計畫，打造覆蓋最廣的循環包裝回收生態圈，包括7-ELEVEN、全家、萊爾富門市陸續加入回收陣容，全台拓展超過1萬家據點，讓消費者能更便捷參與綠色消費行動，推動環境永續發展。

momo自2023年9月啟動「綠活會員」計畫，至2024年底會員數已達近70萬人，帶動2024年momo循環袋回收率提升至21.4%，此次「循環箱計畫」亦將透過綠活會員專屬服務，進一步提升循環包裝的使用與回收率，打造更完善的綠色消費生態。

momo指出，網購包材減量議題上，響應環境部「網購包裝減量計畫」，透過包裝減量、環境友善材質、循環包裝三大方向著手，推動更環保的物流方案。momo採用可重複使用的「循環袋」，「momo紙箱」亦採用超過90%再生紙漿製成，以AI技術精準計算最適化包裝，有效減少紙箱與包材使用。

momo 綠色消費

延伸閱讀

momo攜三大超商 循環箱計畫全面啟動

包裝減量新突破 momo攜三大超商建構循環包裝回收網

TWICE日本分隊MISAMO豋巨蛋！扛住死亡鏡頭外「穿平底鞋背影照網全看傻」

銀行進擊ATM版圖 大洗牌…聯邦銀擬進駐萊爾富

相關新聞

雙A來電 AI PC市占看升

AI PC滲透率持續擴大，在商用市場更快速成長。研調機構IDC指出，企業有大幅加速AI PC的更新計畫，2024年商用A...

攸泰拉貨回溫 2025年全年動能增強

強固電腦廠攸泰科技（6928）受惠海事客戶需求回溫、拉貨動能增加，加上客製化加值服務產品營收增長，帶動今年營運持續回溫，...

振樺電2025年獲利拚創高

工業電腦廠振樺電（8114）線上線下解決方案（O2O Solutions），以及AI晶片模組檢測等業務接單旺，線上線下解...

宏達電 VR 展 2025年業績將翻倍

宏達電（2498）持續轉型，強化非硬體領域布局，預計今年VR展覽相關收入要邁向翻倍，旗下VIVE Arts強勢出擊，昨（...

貿聯前進輝達大會

連接線束大廠貿聯-KY（3665）衝刺AI商機，昨（17）日宣布參與輝達（NVIDIA）今天起舉辦的年度盛會「GTC 2...

穎崴躍半導體測試座龍頭

穎崴（6515）昨（17）日表示，研究機構數據顯示，該公司已躍居全球半導體測試座（Test Socket）供應龍頭，若包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。