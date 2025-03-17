富邦媒推 momo 循環箱計畫

富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布，與三大超商系統合作，全面啟動momo循環箱計畫，打造覆蓋最廣的循環包裝回收生態圈，包括7-ELEVEN、全家、萊爾富門市陸續加入回收陣容，全台拓展超過1萬家據點，讓消費者能更便捷參與綠色消費行動，推動環境永續發展。

momo自2023年9月啟動「綠活會員」計畫，至2024年底會員數已達近70萬人，帶動2024年momo循環袋回收率提升至21.4%，此次「循環箱計畫」亦將透過綠活會員專屬服務，進一步提升循環包裝的使用與回收率，打造更完善的綠色消費生態。

momo指出，網購包材減量議題上，響應環境部「網購包裝減量計畫」，透過包裝減量、環境友善材質、循環包裝三大方向著手，推動更環保的物流方案。momo採用可重複使用的「循環袋」，「momo紙箱」亦採用超過90%再生紙漿製成，以AI技術精準計算最適化包裝，有效減少紙箱與包材使用。