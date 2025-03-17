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玖鼎訂單看到2027年

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

電力監控系統設備廠玖鼎電力（4588）受惠台電智慧電表產銷順暢，去年營收創新高。近期獲得台電約19.17億元的「低壓智慧型電表」訂單，訂單能見度至2027年。法人表示，玖鼎電力受益於智慧電表需求增長、海外推廣及新產品導入，未來兩年將實現研發成果，提升業務成長及營收表現。

據了解，此次訂單交付期長達兩年，預計相關產品2027年前逐步交貨。根據規劃，公司將在2025年第3季度前向台電交付超過35萬具智慧電表，合約金額約8億元。

若將這次新增19億元訂單計入，玖鼎電力在2025至2027年的營運基礎將更穩固，有助提升市占率。

玖鼎電力在新竹香山地區興建新廠，今年1月完工。新廠設有兩條台電智慧電表的生產線、一條電力監控儀表及電能管理設備的生產線，以及一條針對國外市場的生產線。

台電 營收

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