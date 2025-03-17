快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾結盟台廠搶食輝達散熱商機 元山跳空漲停鎖死

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
英特爾搶進散熱商機，相關台廠股價表態。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
英特爾搶進散熱商機，相關台廠股價表態。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

英特爾揪台廠推進散熱商機，結盟元山（6275）、邁科（6831）、廣運（6125）、晟銘電（3013）、宏致（3605）等，共同發展「超流體冷卻技術」，劍指輝達（NVIDIA）次世代AI伺服器龐大的散熱商機；元山17日跳空以漲停51.7元開出後鎖死，站上各均線；宏致盤中上漲逾4%。

業界傳出，英特爾日前來台舉辦「2025超流體先進散熱技術論壇」，邀請台廠參加，主要是力推在2023年推出的「超流體冷卻技術」，據指出，該技術目前已可強化水冷板散熱能力，足以應用輝達可能在本周GTC大會發表、能耗高達1,400瓦的GB300伺服器中。

業界表示，元山及邁科在當天展示結合英特爾「超流體冷卻技術」產品， 兩家公司提供相容超流體冷卻技術的零組件器材，並且打造相關應用；另外，晟銘電、宏致、奇鋐（3017）、廣運等台廠也參與，其中，晟銘電供應AI伺服器機櫃，宏致、奇鋐負責散熱零組件，廣運提供液冷主機與水冷背門。

英特爾搶進散熱商機，劍指輝達次世代AI伺服器，相關台廠17日由元山領軍表態，早盤跳空以漲停51.7元開出後鎖死；宏致開高走高， 盤中上漲逾4%，興櫃股邁科挑戰百元，一度衝達100.5元，盤中維持上漲表現；廣運也上漲。

車用電子暨散熱廠元山去年稅後純益2.21億元，每股純益2.87元；董事會通過將配發每股現金股利2.3元，其中包含盈餘分配現金股利1.6元，資本公積發放0.7元；今年2月合併營收2.9億元，年增39.17%，為歷年同期新高，累計今年前二月營收6億元，年增4.09%。

伺服器 廣運

延伸閱讀

經濟日報社論／台積電赴美投資的矛盾與應變

英特爾液冷技術攻散熱商機 結盟邁科、元山等搶食輝達大單

AI晶片功耗大 英特爾超流體冷卻 解熱要角

台積電合資進駐英特爾 法人：五大難點需克服

相關新聞

英特爾結盟台廠搶食輝達散熱商機 元山跳空漲停鎖死

英特爾揪台廠推進散熱商機，結盟元山（6275）、邁科（6831）、廣運（6125）、晟銘電（3013）、宏致（3605）...

記憶體掀漲潮 力成飆漲停、品安觸及半年高價

記憶體價格近日漲聲不斷，最新傳出大陸長江存儲4月1日起將產品價格上調10％，泛記憶體族群17日早盤雀躍，力成（6239）...

盟立攜輝達 強攻機器人

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」本周登場，機器人應用聚光。專業自動化設備及系統整合商盟立（2464）攜手輝達開...

大摩看旺矽力-KY後續營運 將目標價上調至528元

矽力-KY（6415）去年營運年增近二成，摩根士丹利（大摩），於最新報告中調升目標價，從500元上調至528元，並且給予...

鴻海公布2024財報 分析師續看好今年估EPS 13.9元

鴻海（2317）公布財報，去年第4季每股獲利（EPS）3.34元，全年EPS為11.01元；大型法人機構在鴻海對今年營運...

鴻海去年獲利創高 EPS 11.01元

鴻海昨（14）日公布2024年財報，繳出稅後純益1,527.05億元，年增7%，創歷史新高，2024年每股純益（EPS）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。