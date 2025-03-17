英特爾結盟台廠搶食輝達散熱商機 元山跳空漲停鎖死

英特爾揪台廠推進散熱商機，結盟元山（6275）、邁科（6831）、廣運（6125）、晟銘電（3013）、宏致（3605）等，共同發展「超流體冷卻技術」，劍指輝達（NVIDIA）次世代AI伺服器龐大的散熱商機；元山17日跳空以漲停51.7元開出後鎖死，站上各均線；宏致盤中上漲逾4%。

業界傳出，英特爾日前來台舉辦「2025超流體先進散熱技術論壇」，邀請台廠參加，主要是力推在2023年推出的「超流體冷卻技術」，據指出，該技術目前已可強化水冷板散熱能力，足以應用輝達可能在本周GTC大會發表、能耗高達1,400瓦的GB300伺服器中。

業界表示，元山及邁科在當天展示結合英特爾「超流體冷卻技術」產品， 兩家公司提供相容超流體冷卻技術的零組件器材，並且打造相關應用；另外，晟銘電、宏致、奇鋐（3017）、廣運等台廠也參與，其中，晟銘電供應AI伺服器機櫃，宏致、奇鋐負責散熱零組件，廣運提供液冷主機與水冷背門。

英特爾搶進散熱商機，劍指輝達次世代AI伺服器，相關台廠17日由元山領軍表態，早盤跳空以漲停51.7元開出後鎖死；宏致開高走高， 盤中上漲逾4%，興櫃股邁科挑戰百元，一度衝達100.5元，盤中維持上漲表現；廣運也上漲。

車用電子暨散熱廠元山去年稅後純益2.21億元，每股純益2.87元；董事會通過將配發每股現金股利2.3元，其中包含盈餘分配現金股利1.6元，資本公積發放0.7元；今年2月合併營收2.9億元，年增39.17%，為歷年同期新高，累計今年前二月營收6億元，年增4.09%。