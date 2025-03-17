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記憶體掀漲潮 力成飆漲停、品安觸及半年高價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
泛記憶體族群17日早盤雀躍。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
泛記憶體族群17日早盤雀躍。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

記憶體價格近日漲聲不斷，最新傳出大陸長江存儲4月1日起將產品價格上調10％，泛記憶體族群17日早盤雀躍，力成（6239）亮燈漲停、品安（8088）觸半年高價32.4元，而上周攻勢凌厲的DRAM雙雄仍人氣不墜，但華邦電（2344）漲多賣壓增強、開高走低，南亞科（2408）刷新今年高44.9元後，陷入高檔震盪。

繼SanDisk日前發函通知4月1日將調漲報價後，近期市場陸續傳出美光、三星電子、SK海力士均將從4月起提高報價，最新傳出中國長江存儲也將加入漲價行列。

業界觀察，近期整體終端市場的需求雖並未明顯改善，但DeepSeek熱潮讓整個中國產業受到提振。農曆春節過後，現貨市場出現止跌跡象，包括小容量eMMC以及部分通路SSD陸續開始上揚，最新傳出長江存儲旗下SSD零售品牌致態從4月起調漲報價，若屬實，有望推動其他本土品牌相繼跟進。

此外，Google、鴻海（2317）、廣達（2382）等科技巨頭積極搶灘量子運算，輝達更特別於本周登場的GTC大會舉辦首屆「量子日」。業界看好，量子運算時代來臨後，將引爆記憶體界新一波大商機。

另，力成受惠美光擴大釋出DRAM委外封測訂單，拉抬力成產能利用率大幅躍升，營運吞大補丸，早盤爆量出逾萬張大量、股價攻上漲停134.5元，表現搶眼。

力成董事長蔡篤恭日前於法說會上強調，持續增加AI相關與高頻寬記憶體（HBM）封測技術及訂單量，今年營運可望倒吃甘蔗。法人推估，力成因應DRAM封測需求看升，3月就會開始增加機台，下半年營運有機會更旺。

力成 記憶體

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