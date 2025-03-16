快訊

國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

智邦、啟碁 押中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

法人看好網通代工廠2025年第2季營收明顯回溫，而網通族群評價均維持在合理區間，下檔有殖利率保護，為具防禦和基本面成長標的，智邦（2345）、啟碁（6285）等後續股價可望有表現空間。

智邦2月營收達129.1億元，月增3.1%，年增141.5%，營收持續維持高檔且淡季不淡，主因包含人工智慧（AI）加速卡產品持續放量出貨，以及400G交換器產品維持穩定成長，800G交換器產品於2025年逐漸放量，樂觀看待智邦今年營運表現將逐季走高，給予強力買進投資評等。

啟碁2月營收87.8億元，月減3.9%，年增17.4%；法人預估，啟碁今年第1季營收有機會上看275億元，且2025年啟碁三大產品線各擁成長動能，移動（Mobility）業務產品線歷經2024年庫存去化後，今年主要成長為ADAS（Cam、雷達），回歸穩定成長趨勢。

網路設備（Networking）圍繞Wi-Fi7規格升級及低軌衛星相關產品持續成長，800G Switch預計將於今年第4季開始出貨，家庭連網（Connected Home）則由美國、歐洲電信營運商帶動5G FWA產品需求，預估啟碁2025年每股純益達9.2元，給予買進投資評等。

權證發行商表示，投資人如看好智邦、啟碁投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

啟碁 營收

延伸閱讀

台光電、台燿 選長天期

台積電、中砂 押寶長天期

全民權證／元太 挑中長天期

台積電、世芯 權證押寶長天期

相關新聞

債券、貨幣基金 錢潮湧

川普關稅戰沒完沒了，投資人急著規避風險資產。資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高，其中，科技基金過去六周中...

信用債抗震 長線布局

美國經濟放緩，投信法人表示，關稅政策不確定性高，股市短線波動將持續，建議適度分散投資組合因應；而在環境充斥雜音，市場擔憂...

美股基金 後市可期

川普關稅大戰讓S&P500指數日前跌破年線，投信法人表示，若非重大風險事件導致美股跌破年線支撐，就過去經驗顯示，美股後市...

全球市場觀測站／美醫療、生技族群 抗跌

回顧上周，投資人對景氣前景擔憂不減，美股轉為震盪整理走勢，成長股過去享有的高評價出現下修；債市方面，美債殖利率區間整理，...

茂達今年拚賺逾一股本

電源管理IC廠茂達（6138）去年業績增逾一成，每股純益逾9元，法人預期，該公司本季淡季不淡，第2季業績有望持續加溫，今...

協易機接單看到明年

沖床龍頭廠協易機械（4533）在手訂單金額逾20億元，能見度看到2026年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。