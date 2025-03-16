慧洋、萬海 四檔強強滾

台股上周五（14日）震盪，航運股表現相對強勢撐盤，其中慧洋-KY（2637）、萬海（2615）表現亮眼，發行券商建議，對於航運股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

散裝航運進入第2季的傳統旺季，由於俄羅斯、烏克蘭戰事有機會停戰而展開重建，更加添散裝航運營運商機；農曆年後，中國大陸鋼廠恢復開工，鐵礦砂及煤炭需求回溫，提振近期BDI運價漲至1,229點，較1月底上漲71.9%，較2024年底上漲23.3%，提振運價回升。進入第2季傳統散裝貨載旺季，報價可望續漲。

慧洋-KY去年全年營收達203.71億元，年增19.9%，稅後純益60.31億元；每股純益提升至8.08元，年增84.4%。累計今年前二月合併營收22.32億元，營業利益5,174萬元，稅前虧損1.98億元，自結每股虧損0.27元。 慧洋自備吊桿輕便極限型及輕便型船舶，具停靠烏克蘭受損港口優勢，可載鋼材搶食商機。

在貨櫃航部分，據貨櫃航運資料供應商Container Trades Statistics Ltd.（CTS）最新公布的2024年度報告，全球貨櫃運量較2023年增長6%；其中2024年5月、8月及12月的單月裝載量突破1,600萬TEU（20呎貨櫃），創歷史新高。

萬海2024年稅後純益約474億元，每股純益16.89元，獲利創史上第三高。展望2025年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響。此各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間進出口狀況。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。