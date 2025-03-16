友達、群創 認購耀眼

摩根士丹利證券（大摩）出具大中華科技硬體產業報告指出，短期內電視與IT面板價格上行趨勢將有助於市場情緒，提升面板股投資吸引力。友達（2409）與群創（3481）近期股價相較大盤止穩，群創更因配息利多而勁揚，權證發行商表示，可挑90天期以上且偏價外的認購權證操作。

友達今年第1季智慧移動（Mobility）季減高個位數，主因季節性因素工作天數減少，以及第1季有部分車用營收分到垂直場域（Verticle） 和顯示科技（Display）業務；垂直場域因工商用面板和Smart verticle會在第1季有所回升，預估季增低至中個位數；顯示科技微幅季減，因供需狀況維持健康，中國大陸舊換新政策維持，微幅季減仍是優於過往季節性的狀況。

友達晶材以30.5億元出售台中建物東側給美光，過去西側也已經公告賣給美光，東西側預計今年上半年取得核准後進行轉讓，估計扣除搬遷以及停止生產太陽能單晶晶片的事業衍生的整理費用，預計可以認列業外18億元。廠房出售後，會採售後租回。

展望今年，顯示科技業務追求獲利改善並穩定；智慧移動追求與BHTC的整合綜效，預計今年營收仍可望增長，中長期維持雙位數年增；垂直場域在達擎解決方案與智慧服務帶動下，今年以10%以上成長為目標。友達相關權證包括友達兆豐46購01、友達國泰48購01。

群創2024年第4季稅後純益91億元，季增逾20倍，每股純益1.13元；2024年全年獲利67億元，每股純益0.76元，董事會通過每股配息1元。

市場預期，多元AI模型可進一步提升AI PC發展，對IT面板需求提供長期支撐。大摩基於今年獲利預估，給予群創0.7倍的股價淨值比，相較於景氣循環中期0.5倍的平均股價淨值比，價位仍然合理，因為基本面正在觸底反彈。

隨著面板市況持續走揚，加上大陸官方祭出消費補貼、北美關稅效應，均促成客戶拉貨意願，推升電視及IT面板報價續揚。法人預期，群創第1季營運將持續向上，基本面可望再報佳音。群創相關權證有群創兆豐48購01、群創統一51購02。