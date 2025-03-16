川湖 二檔有看頭
川湖（2059）通用伺服器導軌經過庫存調整後重返年增，廚具滑軌亦走出庫存調整，出貨恢復正常，稼動率逐季回升；而AI伺服器導軌承重、抗撞及方便安裝等要求提升，均價較通用伺服器倍數成長，有利營運成長。
川湖2月營收13.4億元，月增8.6%，年增164.7%。法人分析，GB200整機櫃導軌產值預估900至1,100美元，高於H100整機櫃的800美元。川湖將維持全球AI伺服器導軌領導廠地位，AI伺服器營收占比提升，將帶動獲利能力轉佳。
權證發行商表示，投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情，如川湖群益48購04、川湖國泰49購02。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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