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國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

聯發科 挑逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

聯發科（2454）宣布，開發首款通過台積電N6RF+矽驗證的電源管理單元及整合功率放大器，為下一世代無線通訊解決方案立下根基。

高盛預期聯發科今年營收成長14.9%，每股純益73.28元，毛利率48.6%。估2026年每股純益89.02元，目標價從1,700元調高至1,780元，維持「買進」評等。2024至2027年營收及獲利複合年成長率分別為15.6%及17.2%。

聯發科本季智慧手機受惠大陸補貼政策，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板等拉貨需求，本季營收將有優於季節性的成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，如聯發科元大47購08、聯發科兆豐47購02。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 聯發科

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