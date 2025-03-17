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國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

全球市場觀測站／美醫療、生技族群 抗跌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

回顧上周，投資人對景氣前景擔憂不減，美股轉為震盪整理走勢，成長股過去享有的高評價出現下修；債市方面，美債殖利率區間整理，歐、亞非投等債相對突出。投信法人建議，可留意健康醫療與生技產業目前評價相對便宜，投資組合不妨納入生技醫療基金。

野村投信表示，川普政策變化快速，再度延後對墨西哥加徵25%關稅後，又宣布針對進口鋼鐵和鋁產品加徵25%關稅，而這也引發歐盟、加拿大等國祭出關稅的反制措施。近期美股震盪走低，主要是受到川普接受電視訪問表示關稅可能隨時進一步提高，而美國經濟可能會有一段過渡期，引起市場對於經濟前景的擔憂，科技股等成長股出現評價下修的賣壓。

就基本面而言，目前美國經濟雖有趨緩跡象，但就業市場仍屬強韌，通膨也緩步降溫，有助於聯準會降息，市場將聚焦本周的FOMC會議後的聲明。

隨著股市轉趨震盪整理，具防禦性質的類股如必需消費、醫療保健受到投資人關注而有相對抗跌的表現。野村投信指出，2025年醫療生技產業將有望受惠於企業併購帶來的成長機會，2025年初摩根大通健康護理年會上，嬌生與禮來等三間公司宣布的併購案合計已超過185億美元，2025年可望見到相當熱絡的併購活動。而從評價面來看，健康醫療與生技產業目前評價相對美國標普500指數仍較便宜，是生技醫療產業的另一項優勢。因此，建議將投資組合納入生技醫療產業，不僅參與成長機會亦能降低投組風險。

近期震盪幅度加大的科技股，企業持續投資AI的方向不變，且相關的終端應用持續推出下，未來消費需求成長的商機可期，長期成長前景依然亮眼，只要投資的是能實質受益AI趨勢的企業，其實不用過度擔心短線的震盪。

生技產業 美國經濟

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