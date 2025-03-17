川普關稅大戰讓S&P500指數日前跌破年線，投信法人表示，若非重大風險事件導致美股跌破年線支撐，就過去經驗顯示，美股後市反彈可期，欲逢低布局，可透過產業配置較分散的美股基金，以降低風險情緒波動帶來的不確定性干擾。

川普關稅戰戰火燒向股市，導致S&P500指數3月10日跌破年線(240日均線)。根據統計，過去五年S&P 500指數共有四次跌破年線，除2020年2月爆發新冠疫情行情急跌，後續一個月累積跌幅逾一成；2022年1月底當次，因美國聯準會為控制通膨後續開啟急速升息，讓行情陷入回檔整理走勢之外，其餘在碰觸年線支撐後，皆呈現反彈走勢。

若以過去四次區間漲跌幅平均，後一個月行情仍偏震盪，但後續三至六個月有7％至10%漲幅；以近一次2023年10月為例，一個月後股價漲幅近9%，三個月後有逾一成，六個月後更有兩成。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，以過去經驗來看，若經濟仍維持擴張，股市因市場不確定性導致行情出現跌幅10%內屬風險情緒之調整，後續若經濟不衰退、基本面托底，股市修正後多能重回多頭趨勢。川普關稅政策是談判手段，多數機構仍評估對GDP、通膨、企業EPS增速的影響多在1%內，預期在跌到年線後可能已至區間下緣，以盤代跌、資金輪轉、拉長整理期的機率較高，短線觀察3月19日的FOMC會議。