快訊

國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

美股基金 後市可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

川普關稅大戰讓S&P500指數日前跌破年線，投信法人表示，若非重大風險事件導致美股跌破年線支撐，就過去經驗顯示，美股後市反彈可期，欲逢低布局，可透過產業配置較分散的美股基金，以降低風險情緒波動帶來的不確定性干擾。

川普關稅戰戰火燒向股市，導致S&P500指數3月10日跌破年線(240日均線)。根據統計，過去五年S&P 500指數共有四次跌破年線，除2020年2月爆發新冠疫情行情急跌，後續一個月累積跌幅逾一成；2022年1月底當次，因美國聯準會為控制通膨後續開啟急速升息，讓行情陷入回檔整理走勢之外，其餘在碰觸年線支撐後，皆呈現反彈走勢。

若以過去四次區間漲跌幅平均，後一個月行情仍偏震盪，但後續三至六個月有7％至10%漲幅；以近一次2023年10月為例，一個月後股價漲幅近9%，三個月後有逾一成，六個月後更有兩成。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，以過去經驗來看，若經濟仍維持擴張，股市因市場不確定性導致行情出現跌幅10%內屬風險情緒之調整，後續若經濟不衰退、基本面托底，股市修正後多能重回多頭趨勢。川普關稅政策是談判手段，多數機構仍評估對GDP、通膨、企業EPS增速的影響多在1%內，預期在跌到年線後可能已至區間下緣，以盤代跌、資金輪轉、拉長整理期的機率較高，短線觀察3月19日的FOMC會議。

川普 美國聯準會 美股

延伸閱讀

川普終結聯邦遠距工作…僱員重返職場亂象多：蟑螂出沒、無桌可用

川普下令空襲葉門叛軍 分析背後3大原因：為解決威脅兼施壓伊朗

血腥星期六！川普裁員大刀砍向美國之音 自由亞洲電台合約也喊卡

川普政策不確定性升高 聯準會利率可能按兵不動

相關新聞

債券、貨幣基金 錢潮湧

川普關稅戰沒完沒了，投資人急著規避風險資產。資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高，其中，科技基金過去六周中...

信用債抗震 長線布局

美國經濟放緩，投信法人表示，關稅政策不確定性高，股市短線波動將持續，建議適度分散投資組合因應；而在環境充斥雜音，市場擔憂...

16檔台股高息 ETF 除息上秀

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估可領息金額約近190億元。根據CMoney資料顯示，共16檔將在本周除息，以月配...

美股基金 後市可期

川普關稅大戰讓S&P500指數日前跌破年線，投信法人表示，若非重大風險事件導致美股跌破年線支撐，就過去經驗顯示，美股後市...

全球市場觀測站／美醫療、生技族群 抗跌

回顧上周，投資人對景氣前景擔憂不減，美股轉為震盪整理走勢，成長股過去享有的高評價出現下修；債市方面，美債殖利率區間整理，...

台股 ETF 成資金避風港

近期美股重挫，台股連帶受到牽連，近一月加權指數下跌5.1%，但具有易漲抗跌特性的高股息資產表現相對突出。以全台58檔台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。