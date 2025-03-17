16檔台股高息 ETF 除息上秀

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估可領息金額約近190億元。根據CMoney資料顯示，共16檔將在本周除息，以月配型產品居多，以預估年化配息率來看，群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30、中信綠能及電動車、元大台灣高息低波等都有10%以上。

近期台股大盤震盪，近一周跌逾600點，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股高息ETF就是最佳標的，雖然台股高息ETF今年來吹起降息風，但仍有高息ETF配息佳，例如群益台灣精選高息連續八季年化配息率突破10%。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

謝明志建議，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF介入台股。因為高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望台股後市，總經面環境穩定，人工智慧（AI）大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，該ETF持股呼應市場對AI發展的趨勢，以AI相關消費性電子商品的未來發展為持股重心。今年對於AI產業整體看法依然正向，而次產業的投資重心，會逐步從資料中心的基礎建置，發展到消費性電子商品。另一個持股重點產業在航運及航空類股，占整體部位約兩成。