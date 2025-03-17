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國軍「小漢光」今開打 陸軍海龍艇巡邏台中港引猜測

茂達今年拚賺逾一股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
茂達董事長王志信。聯合報系資料照
茂達董事長王志信。聯合報系資料照

電源管理IC廠茂達（6138）去年業績增逾一成，每股純益逾9元，法人預期，該公司本季淡季不淡，第2季業績有望持續加溫，今年整體表現有機會更上層樓，挑戰賺逾一個股本。

茂達去年合併營收為60.89億元，年增12.4％，是歷史第三高表現；歸屬母公司業主淨利7.2億元，年增約四成，每股純益為9.89元。

進入今年，茂達前二月合併營收為11.96億元，年增17％。其中，該公司旗下大中前兩月業績年增逾三成，甚有助益。

至於茂達本身，雖然PC市況與相關應用並不算特別熱絡，不過由於其客戶端庫存水位已偏低，本季有不少回補庫存力道，伴隨部份客戶因應美國關稅不確定性而提前拉貨，帶來急單，法人估計，茂達本季業績不但有望優於去年同期，也將比去年第4季佳，單季營收有望站上近11季高點。

展望第2季，法人認為，最大變數仍是美國關稅政策，如果不造成市場太大變化，業績還有機會比第1季好。

每股純益 營收 美國

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