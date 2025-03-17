全新 AI 眼鏡大單 到手

磊晶大廠全新（2455）搶搭當紅的AI眼鏡商機報捷，今年首度切入Google、三星兩大廠AI眼鏡供應鏈，並且是獨家供應商，目前正持續供貨相關磊晶材料，並因應客戶拉貨強勁需求，添購設備衝刺生產，營運喊衝。

全新董事長陳建良強調，該公司確實已打入AI眼鏡供應鏈，且客戶都大有來頭，主要供應光感測相關上游磊晶材料，目前都已陸續出貨，預料新品明年量產上市後，供應量將更大，但不對單一客戶置評。

陳建良說，全新正添購AI眼鏡客戶需要的磊晶設備新設備，全力滿足客戶需求，看好全新今年營運在功率放大器（PA）、矽光與AI眼鏡等三方面助力下，有望更勝去年。

全新近況

供應鏈透露，Google與三星都積極投入AI眼鏡領域，現正在產品開發測試元件階段，且用量頗具規模，全力衝刺新品明年上市。

陳建良指出，AI眼鏡市場正快速發展，搭載感測元件如光學雷達（LiDAR）、眼球追蹤感測器與Micro LED顯示技術，應用於智慧製造、醫療輔助與消費市場。預計未來五年內，AI眼鏡市場將迎來成長高峰，甚至可能取代智慧手機部分功能。

矽光子布局方面，隨著AI資料中心對高效能運算（HPC）與大數據處理需求增長，光通訊技術成為關鍵推動力。陳建良透露，光通訊產業將持續成長，目前資料中心相關的光通訊營收已占全新光電子營收五成以上，並正持續擴大，將是今年全新獲利成長關鍵動能。

此外，微電子業務部份，隨著iPhone 16系列與其他非蘋陣營旗艦機陸續支援WiFi 7，預料相關PA需求量也將同步放大。