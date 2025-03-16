櫃買攜手資誠 舉辦媒合會

櫃買中心（Taipei Exchange）為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，日前與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「創新企業投資媒合會」，創造企業成長動能，激發企業交流合作火花。

資誠創業成長加速器自2018年在台灣成立以來，以「厚創新、後加速」為主軸，已輔導超過30家富有成長潛力，來自賦能科技、智慧製造、智能應用、智慧交通，以及金融科技等領域的優質團隊。

本次活動邀請的五家創新企業包括開發AI歌曲創作工具「樂點Letron」App的樂易創；提供牙醫到府口腔照護與診療服務的益康生醫；提供客製化寵糧、寵物鮮食、寵物用品及寵物機能商品的唯寵；以專利水刀製程技術暨專家系統模組精準獲得廢輪胎中橡膠濕粉的高活性再生橡膠材料的奇妙水循環材料，以及開發人醫用及動醫用臨床化學分析儀，及用於醫療檢測與寵物的臨床檢驗試劑盤的保生國際生醫。

櫃買中心對創新企業的扶植不遺餘力，除透過創櫃板提供創新企業籌資、健全體質及提升知名度等銜接資本市場各方面的多元服務外，也期望與會計師事務所合辦的媒合活動，吸引機構法人與投資人發掘優質創新投資標的，協助創新企業在發展階段獲取關鍵資源，加速成長，進而促進經濟發展。