櫃買攜手資誠 舉辦媒合會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，日前與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「創新企業投資媒合會」，創造企業成長動能，激發企業交流合作火花。

資誠創業成長加速器自2018年在台灣成立以來，以「厚創新、後加速」為主軸，已輔導超過30家富有成長潛力，來自賦能科技、智慧製造、智能應用、智慧交通，以及金融科技等領域的優質團隊。

本次活動邀請的五家創新企業包括開發AI歌曲創作工具「樂點Letron」App的樂易創；提供牙醫到府口腔照護與診療服務的益康生醫；提供客製化寵糧、寵物鮮食、寵物用品及寵物機能商品的唯寵；以專利水刀製程技術暨專家系統模組精準獲得廢輪胎中橡膠濕粉的高活性再生橡膠材料的奇妙水循環材料，以及開發人醫用及動醫用臨床化學分析儀，及用於醫療檢測與寵物的臨床檢驗試劑盤的保生國際生醫。

櫃買中心對創新企業的扶植不遺餘力，除透過創櫃板提供創新企業籌資、健全體質及提升知名度等銜接資本市場各方面的多元服務外，也期望與會計師事務所合辦的媒合活動，吸引機構法人與投資人發掘優質創新投資標的，協助創新企業在發展階段獲取關鍵資源，加速成長，進而促進經濟發展。

寵物 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買市場業績發表會 3月19日起率先登場

櫃買中心舉辦插秧活動 支持永續農業、實踐社會責任

櫃買挺有機農業 落實 ESG

櫃買中心年度徵才 周四截止

相關新聞

全版行情表－一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

債券、貨幣基金 錢潮湧

川普關稅戰沒完沒了，投資人急著規避風險資產。資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高，其中，科技基金過去六周中...

信用債抗震 長線布局

美國經濟放緩，投信法人表示，關稅政策不確定性高，股市短線波動將持續，建議適度分散投資組合因應；而在環境充斥雜音，市場擔憂...

16檔台股高息 ETF 除息上秀

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估可領息金額約近190億元。根據CMoney資料顯示，共16檔將在本周除息，以月配...

美股基金 後市可期

川普關稅大戰讓S&P500指數日前跌破年線，投信法人表示，若非重大風險事件導致美股跌破年線支撐，就過去經驗顯示，美股後市...

全球市場觀測站／美醫療、生技族群 抗跌

回顧上周，投資人對景氣前景擔憂不減，美股轉為震盪整理走勢，成長股過去享有的高評價出現下修；債市方面，美債殖利率區間整理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。