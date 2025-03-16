櫃買業績秀 好戲連台

上櫃公司陸續公告年報，櫃買中心（Taipei Exchange）規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，24日至27日將推出「電子資訊」、「智慧科技」、「半導體與AI供應鏈」及「先進製程產業鏈」四大主題業績發表會。

櫃買中心除本周將於19日及21日舉辦「電子科技」及「富櫃200」兩大主題業績發表會外，接下來還有不少主題活動。櫃買中心表示，櫃買市場最大族群為電子科技產業，24日加碼推出「電子資訊」主題，邀請自動化感測器製造商桓達（4549）、電腦工程繪圖軟體代理商大塚，及資安監控及防護服務商安碁資訊與會，另於25日規劃「智慧科技」主題，邀請軟體整合服務商騰雲、專業活動扳手製造商伯鑫及微創手術器械製造商鐿鈦到場說明公司財務業務及產業概況。

因應人工智慧（AI）浪潮及半導體產業快速發展，櫃買中心26日將再舉辦「半導體與AI供應鏈」主題，邀請半導體載具及設備製造商家登、半導體特殊氣體及特用化學材料供應商台特化，及工控記憶體模組廠宜鼎與會。並於27日舉行「先進製程產業鏈」主題，邀請半導體測試介面廠精測、專業半導體及面板設備廠均豪以及均華到場說明。

此外，櫃買中心4月7日還將舉辦生技醫療業績發表會。櫃買中心表示，一系列的櫃買市場業績發表會主題豐富，舉辦地點為台北花園大酒店二樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。此外，24日、25日及4月7日舉辦的三場次業績發表會，投資人除親自與會外，亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播，此外，業績發表會影音檔將於會後上傳至櫃買中心網站供投資大眾瀏覽，歡迎投資人至櫃買中心網站查詢。