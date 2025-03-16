16檔國家隊概念 出擊

台股近來不斷破底創低，雖外資接連提款不手軟，不過以八大公股券商為首、投信買盤為輔的國家隊，持續進場護盤，銀彈聚焦台積電（2330）、仁寶、鴻海等16檔個股，成為撐盤主軸。法人預期，不確定性變因消除後，這些具基本面且籌碼已被國家隊吸納的個股，可望成為多頭領漲的急先鋒。

大盤3月以來下挫1,085點，跌幅約4.7%，指數接連跌破23,000及22,000點關卡。面臨美國總統川普政策仍有諸多變數，國家隊開始進場救援，除以八大公股券商為主買進外，也透過投信買進一籃子股票協助護盤台股。

富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、及華南投顧董事長儲祥生認為，大盤指數近期處大區間盤整，主要受美國對等關稅等議題影響，但在人工智慧（AI）產業趨勢仍看好下，以台積電為主的台灣相關科技股業績仍然可期；此外，地緣政治後的重建商機，其想像空間預期也可望帶動原物料股。

由於台股基本面並未出現轉折，法人預期在台股技術面完成修正後，就會開始反應個股基本面價值；而近期國家隊護盤股，除出於權值考量外，多數也都具有堅實的基本面表現。

統計八大公股券商及投信上周同步買超且合計買超逾8,000張的個股，包括中信金、永豐金、台積電、元大金、彰銀、仁寶、第一金、富邦金、鴻海、國泰金、緯創、廣達、台新金、合庫金、台達電、及聯發科等。

16檔國家隊力挺多頭要角股

法人指出，上市櫃公司去年獲利仍處在高位，台積電、聯發科及廣達獲利都表現亮眼，緯創更受惠AI伺服器帶進訂單而推升獲利大幅增長；再觀察今年前二月業績，仍以產業前段班企業居多。。

金融股去年更是獲利豐碩的一年，14家金控獲利逼近6,000億元再創歷史新高；國家隊本周買超居首的中信金，去年每股稅後純益（EPS）3.64元創歷史新高，市場投資人對於配發股利水準都寄予厚望。

儲祥生表示，接下來有輝達GTC大會、台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）陸續登場，可望對AI前景釋出更多正面訊息；美國聯準會如展現鴿派態度，有利股市資金動能。